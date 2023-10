Homens são presos suspeitos de assassinato de idoso a pauladas

A vítima, identificada como José Francisco Ferreira Cruz, foi atingida na cabeça com um pedaço de madeira, informou a polícia.

Segundo o boletim de ocorrências, o jovem de 24 anos relatou que o homem de 57 anos teria dado um aviso a ele, de que o idoso queria matar o rapaz com golpes de foice. Horas mais tarde, o jovem teria se encontrado com José, na frente da casa do outro suspeito, e foi agredido no peito com um pedaço de cimento.