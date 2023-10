Seis pessoas são presas em operação contra abuso sexual infanto-juvenil

As investigações começaram no início de outubro, segundo o delegado federal Igor Cedrola, tendo como estímulo o mês da criança. “São três tipos de crimes: exploração sexual, armazenamento de material sexual infantil e compartilhamento”, diz ele.

Os envolvidos serão todos responsabilizados e indiciados, mesmo aqueles usuários (pessoas que assistem aos vídeos). As penas máximas somadas podem chegar a até 10 anos de prisão.

Entre os casos já comprovados, segundo a delegada Renata Ribeiro, chefe da Divisão Especializada em Orientação e Proteção à Criança e ao Adolescente (Dopcad), estão o de um homem que fez uma gravação tocando a genitália de sua enteada. Em outro caso, um homem abusa sexualmente de sua sobrinha, de 7 anos, sendo que ele é reincidente nesse tipo de crime, pois já tinha sido indiciado em um caso que tinha outra sobrinha como vítima.

O que diz a lei sobre pedofilia?

A pedofilia em si não é considerada crime, pois se enquadra como um quadro de psicopatologia. Por lei, são considerados crimes ou violências sexuais contra crianças e adolescentes abuso sexual, estupro, exploração sexual, exploração sexual no turismo, assédio sexual pela internet e pornografia infantil.





O que é estupro contra vulnerável?

O crime de estupro contra vulnerável está previsto no artigo 217-A do Código Penal Brasileiro. O texto veda a prática de conjunção carnal ou outro ato libidinoso com menor de 14 anos, sob pena de reclusão de 8 a 15 anos.





No parágrafo 1º do mesmo artigo, a condição de vulnerável é entendida para as pessoas que não tem o necessário discernimento para a prática do ato, devido a enfermidade ou deficiência mental, ou que por algum motivo não possam se defender.





No entanto, se a agressão resultar em lesão corporal de natureza grave ou se a vítima tiver entre 14 e 17 anos, a pena vai de oito a 12 anos de reclusão. E, se a conduta resultar em morte, a condenação salta para 12 a 30 anos de prisão.





O que é a cultura da pedofilia?

A cultura da pedofilia é um termo criado para definir como a sociedade aceita e até incentiva a sexualiação de crianças e adolescentes, além de estimular a infatilização da mulher adulta.





Isso pode se tornar presente desde letras de músicas a enredos de filmes.





