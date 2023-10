Igreja em BH será elevada a Santuário neste domingo

432

Igreja Nossa Senhora de Fátima será elevada a Santuário neste domingo, 22 de outubro, em BH (foto: Arquidiocese de BH/Divulgação)

A missa solene de elevação da Igreja Nossa Senhora de Fátima a Santuário Arquidiocesano será realizada neste domingo (22/10), às 19h, na Praça da Assembleia, bairro Santo Agostinho, Região Centro-Sul de Belo Horizonte.

A programação da festa que marca a elevação da Igreja a Santuário começa nesta quinta-feira, 19 de outubro, e será vivida até domingo. Estão previstos cânticos do ofício à Imaculada Conceição de Maria, recitação dos mistérios do Santo Rosário, Santa Missa, com bênção e adoração do Santíssimo Sacramento e procissão luminosa.

No domingo, o bispo auxiliar da Arquidiocese de Belo Horizonte, dom Nivaldo dos Santos Ferreira, preside a solene celebração eucarística que conclui a programação, às 19h, com a leitura do decreto assinado pelo arcebispo dom Walmor Oliveira de Azevedo, que cria o novo Santuário Arquidiocesano. Após a Missa, haverá programação cultural: dança portuguesa e músicas.

A Santa Missa relembra a última aparição da Senhora de Fátima aos Pastorinhos – o “Milagre do Sol” – em Portugal, em 1917.

Santuários da Arquidiocese de Belo Horizonte

Uma igreja pode ser elevada a santuário quando se torna referência entre grande número de fiéis, acolhendo grandes peregrinações de devotos. Atualmente a Arquidiocese de Belo Horizonte reúne 14 santuários: