Contagem regressiva: Santuário de Santa Rita espera 60 mil fiéis

Santuário de Santa Rita foi inaugurado em 22 de maio do ano passado e deve receber 60 mil fiéis para os festejos e missas em homenagem à santa (foto: André Luiz Ribeiro/Divulgação)

Maio, mês de Santa Rita de Cássia, dá início às homenagens à santa das causas impossíveis, das viúvas e das rosas e às comemorações do primeiro ano do Santuário de Santa Rita de Cássia, maior do mundo dedicado à Santa e localizado em Cássia, Sudoeste de Minas Gerais.

A expectativa dos organizadores é de receber 60 mil pessoas entre este sábado (13/5), quando começa a novena, e 22 de maio, dia da santa padroeira da cidade.

“A leitura que faço desse primeiro ano do nosso Santuário é muito positiva. A fé em Santa Rita de Cássia é muito grande. Os fiéis confiam, pois, ela é a Santa das causas impossíveis. Estou com uma expectativa muito boa para este mês, tanto com a participação dos fiéis, quanto de difundir cada vez mais a devoção à Santa Rita”, afirma o reitor do Santuário, padre Michel Pires.



Outro destaque nesse momento é a relíquia óssea de Santa Rita de Cássia que se encontra no Santuário para visitação até 22 de maio. É uma relíquia de primeiro grau da Abadia cisterciense de São Bernardo e está emprestada exclusivamente, para a Novena e Festa de Santa Rita de Cássia de 2023.





Para o padre Dione Piza, vice-reitor do Santuário, a relíquia é motivo de graça para o fiel, de revisão de vida e reflexão. "Estar na presença de uma relíquia é como se pudéssemos fazer uma peregrinação espiritual à Cássia, na Itália, já que muitos não podem ir fisicamente até lá. É como se Santa Rita de Cássia estivesse morando fisicamente aqui por esse período, representada por esses pequenos fragmentos", afirma.



Ele destaca que, apesar disso, o foco da relíquia nunca é o santo em si, mas sim o criador, que é louvado e venerado através do testemunho de vida da santa.





No dia 22, dia em que se celebra o Dia de Santa Rita de Cássia, será realizada a Missa das Rosas, às 10h, com a celebração do bispo da diocese de Guaxupé, da qual o Santuário faz parte, dom José Lanza Neto, e a Festa de Santa Rita de Cássia. Na ocasião, será comemorado o primeiro ano do Santuário, em Cássia



Livro conta a história do Santuário



Em 20 de maio, o empresário Paulo Flávio de Mello Carvalho, doador do Santuário de Santa Rita de Cássia, e a escritora Dôra Borges, vão autografar o livro “A Construção do Grande Santuário de Santa Rita de Cássia”, às 19h30, no santuário. Eeles autografam a obra também em 21 e 22 de maio, após a missa das 10h.



A edição de luxo tem 432 páginas, com fotos e ilustrações que contam a história de vida de Santa Rita de Cássia: a história de Cássia e sua devoção à Santa Rita; a história do doador do Santuário, Paulo Flávio de Mello Carvalho e o motivo de sua doação; o A edição de luxo tem 432 páginas, com fotos e ilustrações que contam a história de vida de Santa Rita de Cássia: a história de Cássia e sua devoção à Santa Rita; a história do doador do Santuário, Paulo Flávio de Mello Carvalho e o motivo de sua doação; o relato da construção do Santuário de Santa Rita de Cássia da compra do terreno à doação da obra para a Diocese de Guaxupé.



Dôra Borges é ex-professora universitária e produtora editorial. Na área literária, é poeta e escritora, associada efetiva da Academia Feminina Sul-Mineira de Letras(Afesmil) e da Academia Cassiense de Letras; correspondente da Academia Francana de Letras e honorária da Academia Paraisense de Cultura. É coordenadora do Território Literário Esquina da Canastra, sediado em Cássia (MG) e integrante do Sul de Minas Literário. Tem quatro livros publicados, participações em outros; e prefaciou, apresentou e produziu várias obras literárias.



Confira toda a programação:





NOVENA DE SANTA RITA DE CASSIA 2023



Tema: Com Santa Rita, em família, acolher o chamado de Jesus.

Lema: “Olhou-o com misericórdia, o escolheu e disse siga-me” (Mt 9,9)



13/05/23 – Sábado – Primeiro dia da Novena (Setor Cássia)

Tema: “Com Santa Rita de Cássia, Louvar e Bendizer as Criaturas do Senhor”

07h– Terço das Rosas – (Padres do Santuário - Transmissão Pela Rede Santa Rita)

10h – Santa Missa – Pe. Guilherme Silva Souza – Mosteiro de Claraval - MG

15h – Santa Missa – Pe. Antônio Carlos – Paróquia Divino Espírito Santo de Pratápolis - MG

18h – Missa da Novena – Pe. Michel Donizetti Pires – Reitor do Santuário de Santa Rita de Cássia – Cássia – MG



14/05/23 – Domingo – Segundo dia da Novena

Tema: “Com Santa Rita de Cássia, Viver em Nossos Lares as Virtudes da Sagrada Família”

07h – Terço das Rosas (Padres do Santuário - Transmissão Pela Rede Santa Rita)

10h – Santa Missa – Pe. José Eduardo – Paróquia São Francisco e Santa Clara de Poços de Caldas - MG

15h – Santa Missa – Pe. José Augusto da Silva – Paróquia Nossa Senhora Aparecida de Poços de Caldas – MG

18h – Missa da Novena - Dom Moacir Silva – Arcebispo de Ribeirão Preto



15/05/23 – Segunda Feira – Terceiro dia da Novena (Setor Areado)

Tema: “Com Santa Rita de Cássia, Viver a Graça da Vocação Batismal”

07h – Terço das Rosas (Padres do Santuário - Transmissão Pela Rede Santa Rita)

12h – Santa Missa – Pe. Leandro José de Melo – Paróquia de São Sebastião de Areado – MG

15h – Oração da Coroa de Santa Rita de Cássia (Padres do Santuário - Transmissão Pela Rede Santa Rita)

18h – Missa da novena – Pe. Hudson Ivan Teixeira – Paróquia Sagrada Família de Carmo do Rio Claro - MG (Transmissão Pela Rede Santa Rita)



16/05/23 – Terça Feira – Quarto dia da Novena (Setor Passos)

Tema: “Com Santa Rita de Cássia, Transformar o Luto em Esperança”

07h – Terço das Rosas (Padres do Santuário - Transmissão Pela Rede Santa Rita)

12h – Santa Missa – Pe. Francisco Albertin – Paróquia de São Judas Tadeu de Passos – MG

15h – Oração da Coroa de Santa Rita de Cássia (Padres do Santuário - Transmissão Pela Rede Santa Rita)

18h – Missa da novena – Pe. César Acorinte – Paróquia de Santa Terezinha de Itaú de Minas – Mg (Transmissão Pela Rede Santa Rita)



17/05/23 – Quarta Feira – Quinto dia da Novena (Setor Poços de Caldas)

Tema: “Com Santa Rita de Cássia, Consagrar-se ao Senhor”

07h – Terço das Rosas (Padres do Santuário - Transmissão Pela Rede Santa Rita)

12h – Santa Missa – Pe. João Ademir – Paróquia São Francisco de Paula de Monte Santo de Minas - MG

15h – Oração da Coroa de Santa Rita de Cássia (Padres do Santuário - Transmissão Pela Rede Santa Rita)

18h – Santa da novena – Pe. Luiz Henrique S. da Silva – Paróquia Nossa Senhora da Esperança de Poços de Caldas - MG (Transmissão Pela Rede Santa Rita)



18/05/23 – Quinta Feira – Sexto dia da Novena (Setor São Sebastião do Paraiso)

Tema: “Com Santa Rita de Cássia, Viver com Docilidade a Fidelidade ao Senhor”

07h – Terço das Rosas (Padres do Santuário - Transmissão Pela Rede Santa Rita)

12h – Santa Missa – Pe. Juliano Vasconcelos – Paróquia São Francisco de Paula de Monte Santo de Minas - MG

15h – Oração da Coroa de Santa Rita de Cássia (Padres do Santuário - Transmissão Pela Rede Santa Rita)

18h – Missa da novena - Dom Paulo Roberto Beloto – Bispo da Diocese de Franca (Transmissão Pela Rede Santa Rita)



19/05/23 – Sexta Feira – Sétimo dia da Novena (Setor Guaxupé)

Tema: “Com Santa Rita de Cássia, a Rosa das Causas Impossíveis”

07h – Terço das Rosas (Padres do Santuário - Transmissão Pela Rede Santa Rita)

12h – Santa Missa – Pe. Gilgar Paulino Freire – Paróquia São João Bosco de Poços de Caldas – MG

15h – Oração da Coroa de Santa Rita de Cássia (Padres do Santuário - Transmissão Pela Rede Santa Rita)

18h – Santa da novena – Padre Mateus de Jesus – Santuário de Santa Rita de Cássia – MG (Transmissão Pela Rede Santa Rita)



20/05/23 – Sábado – Oitavo dia da Novena (Setor Alfenas)

Tema: “Com Santa Rita de Cássia, Abraçar com Alegria a Cruz de Cada Dia”

07h – Terço das Rosas (Padres do Santuário - Transmissão Pela Rede Santa Rita)

10h – Santa Missa – Pe. Aloísio Miguel Alves – Santuário de Nossa Senhora da Penha de Passos – MG

15h – Santa Missa – Pe. Luís Caetano Castro– Santuário de Santo Aníbal Maria Di Francia de Passos – MG

1h8 – Missa da Novena - Dom Messias dos Reis Silveira – Bispo da Diocese de Teófilo Otoni

21/05/23 – Domingo – Nono dia da Novena

Tema: “Com Santa Rita de Cássia, Cantar as Maravilhas do Senhor”

07h – Terço das Rosas (Transmissão Pela Rede Santa Rita)

10h – Santa Missa - Dom Pedro Cunha Cruz – Bispo da Diocese de Campanha

13h – Santa Missa – Pe. Júlio Agripino – Paróquia Nossa Senhora do Carmo de Carmo do Rio Claro – MG

15h – Santa Missa – Pe. Paulo Sergio Barbosa – Paróquia Nossa Senhora do Carmo de Campestre – MG

18h – Missa da Novena - Pe. Robson Inácio – Paróquia Nossa Senhora Aparecida de Serrania – MG



FESTA DE SANTA RITA DE CÁSSIA



22 DE MAIO 2023

06h – Missa - Celebrante: Pe. Michel Donizetti Pires – Reitor do Santuário de Santa Rita de Cássia – Cássia – MG

08h – Missa - Celebrante: Pe. Reginaldo da Silva – Paróquia de São Sebastião de Alpinópolis – MG

10h – Missa das Rosas - Celebrante: Dom José Lanza Neto – Bispo Diocesano de Guaxupé

13h – Missa - Celebrante: Pe. Alexandre José Gonçalves – Catedral Nossa Senhora das Dores de Guaxupé – MG

15h – Missa - Celebrante: Pe. Reginaldo Vieira dos Santos – Paróquia Santa Bárbara de Guaranésia - MG

17h – Adoração ao Santíssimo Sacramento e Benção Solene – Pe. Dione Piza – Santuário de Santa Rita de Cássia – Cássia – MG

19h – Missa e Procissão Luminosa - Celebrante: Pe. Sandro Henrique – Paróquia Senhor Bom Jesus dos Passos de Passos – MG