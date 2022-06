Santuário de Cássia, em Minas, terá evento para 6 mil pessoas

O reitor do santuário, padre Michel Pires, disse que os fiéis serão bem acolhidos no domingo (foto: Novo Santuário de Santa Rita de Cássia) Inaugurado há pouco mais de um mês, o Santuário de Santa Rita de Cássia, o maior dedicado à santa no mundo, terá o seu primeiro evento, fora as missas, em Cássia, no Sudoeste Mineiro.

No domingo (26/6), seis mil pessoas de 40 cidades da região – inclusive das paulistas Ribeirão Preto e Franca – vão ao local, das 8h às 12h, para o Encontro da Família Diocesano, que é em comunhão com o X Encontro Mundial das Famílias.

Às 8h, será a recepção às caravanas. Em seguida, às 9h, palestra com o padre Mateus de Jesus, com o tema “Amor em família”.

Assim que terminar a palestra, o bispo da Diocese de Guaxupé, Dom José Lanza Neto, celebra missa.

Desde que foi inaugurado, o santuário recebe milhares de fiéis, especialmente aos fins de semana.

"O movimento está intenso! Fiéis devotos e devotas de todos os estados estão visitando o Santuário! A alegria de quem chega é visível, todos e todas impressionados com a grandeza do complexo e com a espiritualidade do lugar. Os fiéis se emocionam e rezam com fervor!", disse o reitor do santuário, padre Michel Pires.

O complexo religioso, que ocupa uma área de 180 mil metros quadrados, e abriga um Centro Comercial, a Casa para o Clero, um Velário e a réplica da casa de Santa Rita de Cássia, tem atraído milhares de pessoas.

Com capacidade para até 5 mil pessoas sentadas e 2 mil em pé, conta com sanitários, vestiários, fraldário, praça de alimentação, heliponto e estacionamento para 200 ônibus e até mil carros.





Quem também está muito satisfeito com a movimentação no Santuário e na cidade é o secretário de Turismo de Cássia, Diego Borges.

“Tivemos um intenso aumento de turistas na cidade diariamente, com um fluxo maior aos finais de semana. Vemos pessoas de várias cidades e muitas romarias chegando aqui. Esse aumento está movimentando todo o comércio, o que é muito bom”, afirmou.