Peça sacra do século XVIII retorna a santuário em Sabará

Imagem foi restaurada no Cecor/UFMG em parceria com o Memorial da Arquidiocese de BH (foto: ARQUIDIOCESE DE BELO HORIZONTE/DIVULGAÇÃO)

Nesta sexta-feira (20), quando os católicos do mundo inteiro celebram São Sebastião, santo protetor contra a fome, a peste e a guerra, os moradores de Sabará, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, têm um motivo a mais para comemorar. De acordo com a Arquidiocese de BH, a imagem do mártir da Igreja retornou ao Santuário Arquidiocesano Santo Antônio, de Roça Grande.