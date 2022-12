Imagem da padroeira de Minas será restaurada

O restauro será feito no próprio Santuário Basílica de Nossa Senhora da Piedade, em Caeté, na Grande BH (foto: ARQUIDIOCESE DE BH/DIVULGAÇÃO)







A imagem da padroeira de Minas Gerais, Nossa Senhora da Piedade, atribuída ao mestre do Barroco Antônio Francisco Lisboa, o Aleijadinho (1738-1814), vai ser restaurada para se livrar dos cupins e micro-organismos. A peça fica no altar principal da Ermida da Padroeira de Minas – Basílica da Piedade, no Santuário Basílica Nossa Senhora da Piedade, na Serra da Piedade, em Caeté, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.









Com 1,25 metro de altura por 1 metro de largura e pesando cerca de 100kg, a imagem do século 18 foi retirada do altar-mor do templo na tarde de segunda-feira (19/12). Segundo a arquidiocese, o retábulo – parte posterior do altar da menor basílica do mundo, também será restaurado, comm trabalho de descupinização. O processo de restauro está previsto para durar cerca de 60 dias, com recursos obtidos pela Família dos Devotos de Nossa de Senhora da Piedade, que contribui para manter e preservar o complexo histórico, cultural, natural e paisagístico da Serra da Piedade.





INTERVENÇÕES

A última restauração da imagem de Nossa Senhora da Piedade ocorreu em 2014, pelas mãos da especialista Carla Castro Silva, do Ateliê de Restauro – a peça ficou fora do altar durante seis meses, de março a setembro, conforme documentou o Estado de Minas. Todo o serviço foi executado no ateliê montado no próprio santuário para garantir maior segurança, conforme explicou Carla na época.





A intervenção envolveu a remoção do verniz da escultura, aplicado em 1998, e manchas roxas da face. Além disso, a equipe do Ateliê de Restauro executou a limpeza completa da peça de madeira policromada e fez o mesmo no altar da “Pietá das Gerais”.





MEMÓRIA

A história do Santuário Nossa Senhora da Piedade, padroeira de Minas, em Caeté, começa no século 18, com o relato de um milagre: a Virgem Maria teria aparecido para duas jovens no alto da Serra da Piedade. A partir desse dia, o fato se espalha rapidamente por toda a região e muita gente chega ao topo do maciço para rezar. O episódio toca o coração do português Antônio da Silva Bracarena, então na colônia para ganhar dinheiro. Mas ele se converte e decide dedicar sua vida à construção de uma capela no lugar onde ocorrera o milagre. O singelo templo dedicado a Nossa Senhora da Piedade começa a ser erguido em 1767 e, mais tarde, ganha a imagem esculpida por um jovem de Ouro Preto, depois reconhecido como mestre do Barroco mineiro – Antonio Francisco Lisboa, o Aleijadinho.





Em 31 de julho de 1960, o estado de Minas Gerais foi consagrado a Nossa Senhora da Piedade, após decreto do papa João XXIII, por meio das Letras Apostólicas "Haeret animia", de 20 de novembro de 1958. Já em 15 de setembro deste ano, foi proclamada padroeira da Arquidiocese de Belo Horizonte. Durante a missa celebrada pelo arcebispo metropolitano de BH, Dom Walmor Oliveira de Azevedo, na Catedral Cristo Rei, o bispo auxiliar Dom Geovane Luís da Silva leu o decreto da Santa Sé com o reconhecimento de que Maria, venerada a partir do título de Nossa Senhora da Piedade, é a padroeira da arquidiocese.