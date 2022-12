Santa Luzia celebra festa da padroeira com missas e procissão luminosa

Santuário Arquidiocesano de Santa Luzia festeja a padroeira e protetora dos olhos e da visão (foto: Gustavo Werneck/EM D.A Press )

Música barroca volta ao Santuário Arquidiocesano de Santa Luzia depois de 60 anos (foto: ADALBERTO MATEUS/ASSOCIAÇÃO CULTURAL COMUNITÁRIA DE SANTA LUZIA/DIVULGAÇÃO)

Festa da padroeira

Fé, música barroca e comemoração religiosa. O Santuário Arquidiocesano Santa Luzia, em Santa Luzia, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, celebra nesta terça-feira (13) a tradicional festa dedicada à padroeira, com milhares de romeiros, e traz na missa de abertura, que começará à meia-noite, uma novidade na voz dos integrantes do Coro Angélico. Criado há 70 anos, o grupo sempre se apresenta acompanhado da centenária Orquestra Sacra.Segundo o regente do coral, Kássio Mendes, será apresentado o “Credo”, pertencente à “Missa de José Maria Lopes”, do qual não se tinha notícia na cidade há mais de 60 anos. A “Missa” é composta pelas obras “Kyrie”, “Gloria”, “Credo”, “Sanctus Benedictus” e “Agnus Dei”.“Não sabemos o motivo de o ‘Credo’ ter sido retirado, mas, agora, estamos recuperando para a abertura do dia de Santa Luzia”, diz o regente. A descoberta ocorreu no arquivo do Coro Angélico, quando Kássio encontrou uma transcrição feita por um músico luziense, manuscrita e datada da década de meados 1960, da partitura original, possivelmente do século 18.Após constatar que o “Credo” fazia parte da “Missa”, o maestro fez uma revisão da peça, passou as notas para o computador e começou a ensaiar com o Coro Angélico no início do semestre.” A “Missa” fazia parte do acervo do maestro luziense Francisco Julião da Silva (1897-1978), que foi regente do Coro Angélico.



Atraindo milhares de devotos, principalmente de pessoas que buscam a cura para problemas nos olhos, a tradicional Festa de Santa Luzia terá missas nesta terça-feira (13) no santuário da Praça da Matriz, no Centro Histórico, às 3h, 5h30, 7h, 9h, 11h, 12h, 14h e 16 (solene, celebrada pelo bispo auxiliar da Arquidiocese de BH, dom Júlio Cesar Gomes Moreira). Às 5h haverá alvorada festiva com repique de sinos. Às 11h, a missa será na Igreja do Rosário, também no Centro Histórico.



O ponto alto da festa, que tem à frente o reitor e pároco do santuário, padre Felipe Lemos de Queirós, e o vigário paroquial, padre Matozinhos Oliveira, será a procissão luminosa no Centro Histórico da cidade, com a imagem de Santa Luzia. O início do cortejo está marcado para 17h. Na presidência da comissão do jubileu estão Sandra Lúcia Leal e Jander Rodrigues.