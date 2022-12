André Valadão assume liderança global da Igreja Batista da Lagoinha

André Valadão colecionou polêmicas durante o período eleitoral, após declarar voto em Jair Bolsonaro e criticar Lula (foto: Reprodução/Twitter) O pastor André Valadão assumiu a liderança global da Igreja Batista da Lagoinha após a saída do pastor Márcio Valadão, pai dele, que deixou a liderança da igreja após 50 anos de ministério. O anúncio foi feito pelas redes sociais de Márcio na manhã desta segunda-feira (12/12).





André Valadão, que era vice-presidente da Lagoinha Global e é pastor da igreja em Orlando, nos Estados Unidos, vai comandar a organização, que tem mais de 700 igrejas no mundo. De acordo com o comunicado de Márcio, a Lagoinha Global tem também doze pastores regionais nos seis continentes.









A saída de Márcio Valadão, que acontece pouco depois de a igreja ganhar projeção nacional por conta das eleições presidenciais, está repercutindo nas redes sociais. “Só quero expressar minha gratidão à Deus, pela bondade dele comigo durante esses 50 anos aqui na Lagoinha. Mas, a partir de hoje, eu não serei mais o pastor aqui”, disse o pastor, emocionado.





O motivo de deixar o ministério não foi revelado. Ele apenas disse que tomou a decisão após uma "noite forte".

Polêmica nas eleições

Por causa das eleições presidenciais deste ano, o pastor e filho de Márcio Valadão, André Valadão, ocupou as páginas políticas dos principais jornais. Apoiador do presidente Jair Bolsonaro (PL), André utilizou as redes sociais para defender o atual mandatário e criticar o então candidato e agora presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva (PT).





Em várias ocasiões durante o período eleitoral, o pastor discutiu, via Twitter, com André Janones (Avante-MG) , o deputado federal que coordenou a campanha de Lula nas redes sociais, que é evangélico e também foi batizado na Igreja Batista da Lagoinha em Belo Horizonte.





Valadão também dedicava suas redes para criticar a atuação do ministro Alexandre de Moraes na presidência do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Em outubro, em uma de suas manifestações contra o magistrado, o pastor gravou um vídeo com uma falsa intimação do TSE para se retratar com o presidente eleito. O Instagram notificou o conteúdo como “informação falsa”.

"Dias atrás recebi em minha residência uma intimação do TSE, através do senhor Alexandre de Moraes", conta o pastor da Igreja Batista da Lagoinha. No vídeo, Valadão declara que Lula "não é a favor do aborto. Lula não é a favor da descriminalização das drogas. Lula não é a favor de liberar pequenos furtos", disse. O Tribunal afirmou, à época, que não havia intimado o pastor.





Na ocasião, o senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP) ironizou Valadão nas redes sociais, em referência ao vídeo feito pelo pastor onde ele dizia ter sido censurado pelo Superior Tribunal Federal (STF).





“Chega! Vou contar toda a verdade! Bolsonaro, não, é aliado do atirador que tentou matar policiais. Bolsonaro, não, teve atitude de um pedófilo. Bolsonaro, não, quer baixar o salário mínimo e as aposentadorias. E acima de tudo: Bolsonaro, NÃO, é criminoso! Espalhem!”, escreveu o senador no Twitter.





No dia 1/11, logo após a eleição de Lula, o pastor teve sua conta excluída de redes sociais após decisão judicial que se mantém até hoje (12/12).

Projeção Nacional

Durante as eleições de 2022, a Igreja Batista da Lagoinha ganhou projeção nacional. Inclusive, o atual presidente, Jair Bolsonaro, participou de cultos na igreja, entre eles o que celebrou os 50 anos de Márcio Valadão à frente da instituição religiosa, em agosto. Além disso, o pastor sempre pôde ser visto nos palanques de Bolsonaro durante visitas à BH.





Em 6 de novembro, o pastor Márcio foi um dos assuntos mais comentados nas redes sociais ao anunciar a morte do ator Guilherme de Pádua assassino da atriz Daniela Perez. Depois de sair da prisão, Pádua tornou-se membro da Lagoinha e, até morrer, comandava o chamado “Ministério do Recomeço”. O grupo, segundo a igreja, atuava dentro e fora dos presídios da capital mineira e região metropolitana, dando apoio social, jurídico e psicológico para os presos.

Igreja Batista da Lagoinha

A Igreja Batista da Lagoinha foi fundada em Belo Horizonte, em 1957, pelo pastor José Rêgo do Nascimento. Em 1972, ela passou a ser liderada por Márcio Valadão.





Segundo o site da instituição, o foco é promover e contribuir com o desenvolvimento pessoal e social, por meio de projetos que se destinam à ressocialização, ao atendimento jurídico gratuito, à capacitação profissional, assistência espiritual, psicológica e familiar. Esses projetos são viabilizados pelos mais de 200 ministérios que funcionam ligados à matriz. Atualmente, são mais de 700 unidades espalhadas pelo Brasil e no exterior.





Casado com a pastora Renata Valadão, Márcio Valadão tem três filhos. André é pastor da Lagoinha em Orlando, nos Estados Unidos. No país também está a segunda filha do religioso, Ana Paula Valadão, líder do grupo musical Diante do Trono. Lá, ao lado do marido, está à frente de uma igreja em Miami, também nos EUA.





Já a filha caçula de Márcio, Mariana Valadão, e o marido dela lideram uma filial da Lagoinha em Niterói, no Rio de Janeiro.