BH 125 anos: aniversário da capital tem programação especial; confira

Programação cultural da PBH celebra o aniversário da capital em diversos pontos da cidade (foto: Túlio Santos/EM/D.A Press)

A prefeitura de Belo Horizonte (PBH) preparou uma programação especial para celebrar os 125 anos da capital mineira, comemorados nesta segunda-feira (12/12). A agenda tem atividades artísticas com teatro, música, turismo, lazer e até empreendedorismo.





Às 9h o projeto “Montes Verdes” promove o plantio de mudas nativas de mata atlântica com servidores da Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SMMA) no Engenho Nogueira, Rua Engenho do Sol, 590.

As atividades em comemoração ao aniversário da capital serão realizadas em diversos espaços da cidade até o dia 22/12.

Confira a programação completa

12/12

9h - Cantata de Natal

A Cantata é um processo formativo e de troca de experiências envolvendo corais de escolas da rede municipal de educação de Belo Horizonte. O repertório destaca músicas que exaltam o espírito natalino e canções da música popular brasileira.

Local: Escadaria do prédio PBH, avenida Afonso Pena, 1212.





9h - Plantio na serra do Engenho Nogueira

Execução do Projeto "Montes Verdes", com plantio de 2 x 125 mudas nativas de mata atlântica a ser realizada por servidores da SMMA.

Local: Rua Engenho do Sol, 590 - Engenho Nogueira

19h - Apresentação do Coral “Os desafinados"

Com regência de Beatriz Myrrha e leitura de poemas de Drummond.

Local: Teatro Francisco Nunes - Av. Afonso Pena, 1321 - Centro.

13/12

14 às 17h - "Conversa ao Pé do Fogão”

Comemoração dos 30 anos do CRCP Lagoa do Nado com os tradicionais bate-papos ao redor do fogão à lenha.

Centro de Referência da Cultura Popular e Tradicional

Lagoa do Nado - R. Min. Hermenegildo de Barros, 904 - Itapoã.

14/12

Cerimônia de Entrega da Casa Rosada

Casa Restaurada na Rua da Bahia, com parceria com o Minas Tênis Clube.

Local: Rua da Bahia, 2425 - Lourdes.



19h - 15ª edição do Projeto Expedições do Patrimônio.

Sessão com exibição de 7 curtas-metragens recém lançados da “Coleção Conhecendo o Patrimônio Cultural de Belo Horizonte”. Faça sua inscrição

Local: Cine Santa Tereza, R. Estrela do Sul, 89 - Bairro Santa Tereza.

15/12

9h - Feira especial da Agricultura Urbana - 125 anos de BH

De 9 às 14h.

Local: Rua Goiás





18h - Formatura de 280 alunos dos cursos de serviços para bares e restaurantes, parceria com a Abrasel, da trilha da agroecologia e da gastronomia.

Local: Cresan/Mercado da Lagoinha





18h30 - Abertura da exposição “Saberes da Costura: do molde a roupa”

Local: Salão Nobre do Museu da Moda — Rua da Bahia, 1149 - Centro





Lançamento da Revista Eletrônica do Arquivo Público da Cidade de Belo Horizonte

16/12

10h - Revegetação e cercamento de áreas verdes públicas no Izidora, com cercamento de 2 áreas e plantio de 3 x 125 mudas nativas e frutíferas em 3 áreas verdes públicas, em parceria com a SMPU

Local: Local saída: Av. Afonso Pena, 342 – Centro.

10h - Lançamento do Relatório de Acompanhamento dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável de Belo Horizonte 2022.

Encontro on-line, com transmissão ao vivo pelo canal da Prefeitura no YouTube





10h - Abertura da exposição “Belo Horizonte Fora dos Planos”

Comemoração dos 80 Anos do MHAB

Local: Museu Histórico Abílio Barreto — Av. Prudente de Morais, 202 - Cidade Jardim.





19h - Exposição “Saberes da Costura: do molde a roupa”

Abertura da exposição de longa duração no Salão Nobre do Museu.

Local: Museu da Moda - Rua da Bahia, 1149 - Centro.

17/12

9h - III CEA PROPAM

Atividade realizada numa manhã de sábado com o objetivo de aproximação com a comunidade do bairro Castelo e região para promover sensibilização ambiental. Atividades: Brechó de trocas; oficina de plantio; oficina agente brincante da natureza, exposição sobre o problema do lixo com teatro estrelando o Zeca Pivara.

Local: R. Rad. Ubaldo Ferreira, 20 - Castelo.





10h - Ação de eliminação de bota fora no Conjunto Felicidade

Plantio de 25 mudas nativas e 25 mudas frutíferas, em parceria com a SLU e a OSC "Associação Coletiva da Juventude"

Local: Rua Expedicionário Jesus Ramos, 250 - Jardim Felicidade.





11h - Inauguração da Casa da Fazendinha

Um das primeiros casarões de BH será entregue integralmente restaurado. No local, vai funcionar um novo Centro Cultural.

Local: Avenida Arthur Bernardes, 3120 - Barragem Santa Lúcia.

18/12

Das 10h às 16h30 - Comemoração dos 30 anos do Centro de Referência da Cultura Popular e Tradicional Lagoa do Nado

“Roda de capoeira” com o Grupo Esporão (Professor Peninha), das 10h às 12h, e show com a sambista Dóris.

Local: Centro de Referência da Cultura Popular e Tradicional Lagoa do Nado. Rua Min. Hermenegildo de Barros, 904 - Itapoã.

19/12

15h - Hackathon - Desenvolvendo uma Economia Descarbonizada da PBH

O Hackathon consistirá em um desafio para o qual as equipes deverão desenvolver soluções inovadoras, de aplicação prática, relativas ao desenvolvimento de uma economia descarbonizada. Durante esses dias, as equipes também assistem a workshops, mentorias e masterclasses que visam aprofundar e guiar os membros nos tópicos do tema central do Hackathon.

Local: Auditório JK - PBH.





19h - Abertura da exposição “Belo Horizonte Fora dos Planos”

Comemoração dos 80 Anos do MHAB

Local: Museu Histórico Abílio Barreto — Av. Prudente de Morais, 202 - Cidade Jardim.

20 a 22/12

Natal do Minascentro

Local: Av. Augusto de Lima, 785 - Centro.



