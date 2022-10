Igreja Batista da Lagoinha: conheça a instituição do pastor André Valadão

O presidente e a primeira-dama estiveram na Igreja Batista da Lagoinha em agosto. O pastor André Valadão está ao fundo (foto: Ramon Lisboa/EM/D.A Press)



A Igreja Batista da Lagoinha e um de seus líderes, o pastor André Valadão, estão entre os assuntos mais comentados nas redes sociais, nesta segunda-feira (10/10). A repercussão acontece após o pastor fazer postagens com conteúdo político e ser rebatido pelo deputado federal André Janones (Avante) e pelo youtuber Felipe Neto.





A Igreja Batista da Lagoinha foi fundada pelo pastor José Rego do Nascimento em 20 de dezembro de 1957, no Bairro da Lagoinha, Região Noroeste, como a sexta Igreja Batista na capital. No início tinha 32 membros. A partir de 1972, já com cerca de 300 membros, passou a ser liderada pelo pastor Márcio Roberto Vieira Valadão, ainda hoje à frente da congregação.





Atualmente, segundo o site da instituição, são mais de 600 unidades no Brasil e no exterior. Ainda de acordo com o site, “a igreja promove e contribui com o desenvolvimento pessoal e social, por meio de projetos que se destinam à ressocialização, ao atendimento jurídico gratuito, à capacitação profissional, assistência espiritual, psicológica e familiar, dentre outros, viabilizados tanto pelas Lagoinhas quanto pelos mais de 200 ministérios ligados à matriz.”





A igreja se tornou conhecida principalmente por meio de um de seus ministérios, o ministério de louvor Diante do Trono. Alguns dos principais cultos são transmitidos ao vivo pela internet e também pelo canal de TV e estação de rádio próprios. Fazem parte do Diante do Trono, três filhos do pastor Márcio Valadão: Ana Paula, André e Mariana. André Valadão também é o responsável pelas unidades da igreja nos Estados Unidos e no Canadá.





Ligações com a Política





O pastor Márcio Valadão é apoiador do presidente Jair Bolsonaro (PL). Em agosto deste ano, o presidente e a primeira-dama, Michelle, participaram do culto de celebração de 50 anos do ministério de Valadão , na Igreja Batista da Lagoinha. Além disso, o pastor sempre pode ser visto nos palanques de Bolsonaro durante visitas à BH.





Em setembro, no comício “Mulheres pelo Brasil”, realizado em Contagem, na Grande BH, Valadão era um dos pastores presentes. Na ocasião, ele pediu que os apoiadores do presidente orassem pelas eleições . “Que cada um escolha um candidato. Que os pobres, mulheres e homens escolham bem”, pregou o pastor.





Críticas e discussões





André Valadão segue os passos do pai e também é apoiador do presidente. Ele tem usado as redes sociais para fazer críticas ao ex-presidente Lula (PT) e aos partidos de esquerda. Na manhã desta segunda-feira (10/10), por exemplo, André afirmou que a eleição do ex-presidente significa “dizer sim aos furtos”





A declaração foi criticada pelo deputado federal, André Janones (Avante), que acusou Valadão de “mentir livremente”. O parlamentar, que também é evangélico, completou dizendo que o pastor não “representa a igreja”. Mais tarde, Janones afirmou que iria pedir o ‘desligamento’ de Valadão da Igreja Batista da Lagoinha e completou que ninguém dentro da igreja “suporta” o pastor.





O vereador Nikolas Ferreira (PL), que é cristão e endossa as ideias evangélicas, defendeu o pastor afirmando que Janones nunca fez parte da Lagoinha e, por isso, não poderia pedir o desligamento do filho de Márcio Valadão.





Outro a rebater as publicações de André Valadão, nas redes sociais, foi o youtuber Felipe Neto. Ele fez um vídeo acusando o pastor de espalhar fake news sobre a esquerda e rebatendo uma publicação sobre casamento de adultos com menores na Colômbia.