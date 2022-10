Eliziane Gama: 'Não dá para governar sem pensar nos evangélicos'

Senadora é considera 'ponte' de Lula aos evangélicos (foto: Roque de Sá/Agência Senado)

Por: Ana Mendonça



Considerada "ponte" para o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) aos eleitores evangélicos, a senadora Eliziane Gama (Cidadania-MA), que prepara carta do petista para combater a disseminação de fake news, classificou que garantir o eleitorado não é "reserva de vaga".





“Qualquer candidato tem de olhar para o evangélico. Hoje tem 30-35% do segmento. Não dá para governar sem pensar nos evangélicos. E Lula se compromete nessa carta que está sendo construída para todo Brasil”, disse a senadora em entrevista ao Estúdio I, da GloboNews.





Para a senadora, que é filha de pastor e foi criada na Igreja, o Brasil é “plural”. “Tem gente que tem fé e não tem fé. Todos precisam ser respeitados. E o agente público precisa olhar para todos. Divisão é muito ruim”, concluiu.





Lula vem sendo acusado de ser contra os evangélicos. Chamado de “anticristo” pela primeira-dama Michelle Bolsonaro, o ex-presidente vem sendo cobrado sobre políticas que incluam a religião.





Agora, QG do petista discute pontos do documento com pastores e bispos. A Campanha precisa reforçar que, caso Lula seja presidente, não haverá fechamento de igrejas e lembrar as conquistas e medidas do governo do PT para os religiosos durante os seus dois governos.