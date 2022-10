Felipe Neto acusa pastor André Valadão de espalhar fake news: 'É cristão?'

Felipe Neto afirma que as fake news espalhadas sobre a esquerda têm o objetivo de fazer as pessoas temerem seus representantes (foto: Instagram/Reprodução)

Por Mariana Costa





O influencer o chamou de mentiroso e disse que a O youtuber Felipe Neto publicou um vídeo nas redes sociais, nesta segunda-feira (10/10), para rebater acusações do pastor André Valadão sobre partidos de esquerda.O influencer o chamou de mentiroso e disse que a disseminação de fake news contra a esquerda tem como objetivo a manutenção do poder dessas lideranças.





O post em questão foi publicado no domingo (9/10), quando André Valadão compartilhou nas redes sociais uma notícia de que a Colômbia havia aprovado a união de adultos com menores a partir de 14 anos. Na legenda ele escreveu: "Alguém aí tem filha? Irmã? Sobrinha? Gente! Votar nesta esquerda é agredir, invadir, destruir... O nosso pais não será vermelho".

Alguém aí tem filha!? Irmã!? Sobrinha!? Gente! Votar nesta esquerda é agredir, invadir, destruir %u2026 %uD83D%uDE2D%uD83D%uDE4F%uD83C%uDFFB%uD83C%uDDE7%uD83C%uDDF7 O NOSSO PAÍS NÃO SERÁ VERMELHO %uD83D%uDE4F%uD83C%uDFFB%uD83C%uDDE7%uD83C%uDDF7 pic.twitter.com/ZWYxYM6VOn %u2014 Andre Valadao (@andrevaladao) October 9, 2022







No vídeo, o youtuber rebate o pastor e explica que a matéria é verdadeira. Porém, a autorização do casamento de adultos com menores foi feita quando a Colômbia estava sendo governada por um partido de direita e não de esquerda.



O atual presidente Gustavo Petro - o primeiro de esquerda a governar o país - foi eleito em junho deste ano. Já a notícia compartilhada por Valadão é de agosto de 2021, quando o presidente era Iván Duque.





Após explicar a questão, Felipe Neto acusa o pastor de estar espalhando fake news. "Vocês não aprendem na igreja que é pecado mentir?", questiona.





Segundo o youtuber, a estratégia é fazer com que as pessoas acreditem que os partidos de esquerda são perigosos. "Só assim, eles conseguem se manter no poder", disse,

Pastor de extrema direita mentindo de forma descarada e se recusando a apagar o post... É cristão? pic.twitter.com/lbTdFiQ5os %u2014 Felipe Neto %uD83E%uDD89 (@felipeneto) October 10, 2022





Críticas e discussão





Na manhã de hoje, o pastor da Igreja Batista da Lagoinha, André Valadão, fez críticas ao candidato do PT à presidência , Luiz Inácio Lula da Silva, e afirmou que a eleição do ex-presidente significa "dizer sim aos furtos".





Em resposta, o deputado federal reeleito no pleito deste ano André Janones (Avante) defendeu o ex-presidente Lula e ressaltou que Valadão "mente livremente". O parlamentar, que também é evangélico, completou dizendo que o pastor não "representa a igreja".