Felipe Neto responde Nikolas Ferreira: 'Chupetinha de genocida'

Nunca respondi esse chaveirinho de miliciano, essa será a primeira e única vez.



Felipe Neto faz vídeo de oito minutos respondendo a uma série de afirmações de Nikolas Ferreira (PL) (foto: Reprodução/Twitter)

O youtuber e produtor de conteúdo Felipe Neto divulgou um vídeo na noite desta terça-feira (4/10) para responder a falas do deputado federal eleito Nikolas Ferreira (PL-MG). Na postagem, Felipe debochou do apoio irrestrito ao presidente Jair Bolsonaro (PL) e da capacidade cognitiva do político.Em diversos momentos, ao longo de mais de oito minutos, Felipe Neto chama Nikolas de "chupetinha de genocida", se referindo ao largo apoio dado ao governo do atual presidente."Você é leitor de título de matéria. Você tem a profundidade de um pires", afirma Felipe Neto após mostrar um trecho de um vídeo no qual Nikolas Ferreira lê a notícia "Rosa Weber pode levar ação sobre descriminalização do aborto para a Presidência" e tentar fazer relação com uma frase postada pelo youtuber: "Presidente não tem qualquer participação sobre proibição do aborto".Contudo, a matéria se referia à presidência do Supremo Tribunal Federal, no qual a magistrada assumiu a presidência em setembro deste ano e não a presidência da República, como o deputado dá a entender.Uma das principais opositoras do deputado, a também deputada federal eleita Duda Salabert (PDT-MG) repostou o vídeo do youtuber.