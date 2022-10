Randolfe ironiza vídeo do pastor André Valadão nas redes sociais

Apesar do vídeo, o pastor nunca recebeu nenhuma intimação do TSE. Vídeo foi marcado nas redes como notícia falsa. (foto: Waldemir Barreto/Agência Senado/ Redes Sociais)





“Chega! Vou contar toda a verdade! Bolsonaro, não, é aliado do atirador que tentou matar policiais. Bolsonaro, não, teve atitude de um pedófilo. Bolsonaro, não, quer baixar o salário mínimo e as aposentadorias. E acima de tudo: Bolsonaro, NÃO, é criminoso! Espalhem!”, escreveu o senador no Twitter.









"Dias atrás recebi em minha residência uma intimação do TSE, através do senhor Alexandre de Moraes", conta o pastor da Igreja Batista da Lagoinha. No vídeo, Valadão declara que Lula "não é a favor do aborto. Lula não é a favor da descriminalização das drogas. Lula não é a favor de liberar pequenos furtos".





Vestindo uma camisa preta, com um fundo preto e música dramática como trilha sonora, o evangélico desmente uma informação enganosa que costuma propagar em suas redes sociais, em que o petista é a favor de flexibilizar as leis relacionadas a pequenos furtos e, assim, permitir que criminosos fiquem livres.





Apesar do vídeo, o pastor nunca recebeu nenhuma intimação do TSE. Vídeo foi marcado nas redes como notícia falsa.

O senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP) ironizou o pastor André Valadão nas redes sociais, nesta segunda-feira (24/10). No post, ele fez referência ao vídeo feito pelo pastor onde ele dizia ter sido censurado pelo Superior Tribunal Federal (STF).