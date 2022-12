Pastor Márcio, pai de André Valadão, deixa liderança de igreja após 50 anos

Márcio Valadão, de 74 anos, não passou a liderança da Batista da Lagoinha para nenhum dos três filhos, entre eles André Valadão (foto: Igreja Batista da Lagoinha/ Reprodução)

O pastor Márcio Valadão, de 74 anos, pai de André Valadão, deixou a liderança da Igreja Batista da Lagoinha, em Belo Horizonte, após 50 anos à frente da instituição. O anúncio foi feito durante o culto das 10h desse domingo (11/12) e pegou os membros e vários líderes de surpresa. O religioso não passou o bastão para nenhum dos três filhos: André, Ana Paula e Mariana Valadão. Quem irá assumir o cargo é o pastor conhecido como Flavinho Marques, também da igreja.

A saída de Márcio Valadão, que acontece pouco depois de a igreja ganhar projeção nacional por conta das eleições presidenciai s, está repercutindo nas redes sociais. “Só quero expressar minha gratidão à Deus, pela bondade dele comigo durante esses 50 anos aqui na Lagoinha. Mas, a partir de hoje, eu não serei mais o pastor aqui”, disse o pastor, emocionado.

Depois, ele convidou o pastor Flavinho a subir no altar e pediu aos fiéis que amassem e acolhessem o novo líder. “Eu sei que nós estaremos juntos sempre”, completou. Até então, Flavinho liderava a unidade da Lagoinha no Bairro Savassi, Região Centro-Sul da capital mineira.

O motivo de deixar o ministério não foi revelado. Ele apenas disse que tomou a decisão após uma "noite forte".

A Igreja Batista da Lagoinha foi fundada em Belo Horizonte, em 1957, pelo pastor José Rêgo do Nascimento. Em 1972, ela passou a ser liderada por Márcio Valadão.

Segundo o site da instituição, o foco é promover e contribuir com o desenvolvimento pessoal e social, por meio de projetos que se destinam à ressocialização, ao atendimento jurídico gratuito, à capacitação profissional, assistência espiritual, psicológica e familiar. Esses projetos são viabilizados pelos mais de 200 ministérios que funcionam ligados à matriz.Atualmente, são mais de 600 unidades espalhadas pelo Brasil e no exterior.





Casado com a pastora Renata Valadão, Márcio Valadão tem três filhos. André é pastor da Lagoinha em Orlando, nos Estados Unidos. No país também está a segunda filha do religioso, Ana Paula Valadão, líder do grupo musical Diante do Trono. Lá, ao lado do marido, está à frente de uma igreja em Miami, também nos EUA.

Já a filha caçula de Márcio, Mariana Valadão, e o marido dela lideram uma filial da Lagoinha em Niterói, no Rio de Janeiro.

Polêmica nas eleições

Durante as eleições de 2022, André Valadão e a Igreja Batista da Lagoinha ganharam projeção nacional. Inclusive, o atual presidente, Jair Bolsonaro, participou de cultos na igreja, entre eles o que celebrou os 50 anos de Márcio Valadão à frente da instituição religiosa, em agosto. Além disso, o pastor sempre pôde ser visto nos palanques de Bolsonaro durante visitas à BH.





Em 6 de novembro, o pastor Márcio foi um dos assuntos mais comentados nas redes sociais ao anunciar a morte do ator Guilherme de Pádua assassino da atriz Daniela Perez. Depois de sair da prisão, Pádua tornou-se membro da Lagoinha e, até a sua morte, comandava o chamado “Ministério do Recomeço”. O grupo, segundo a igreja, atuava dentro e fora dos presídios da capital mineira e região metropolitana, dando apoio social, jurídico e psicológico para os presos.