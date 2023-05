Homem é preso transportando oito pássaros em ônibus

Animais eram transportados sob a condição de maus-tratos (foto: PRF/Divulgação)

Um homem foi preso nessa quarta-feira (10/5) transportando oito pássaros dentro de um ônibus na BR-116, em Teófilo Otoni, no Vale do Mucuri.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o veículo, que saiu de São Paulo e seguia sentido Rio Grande do Norte, foi parado na altura do KM 278 da rodovia.

Durante buscas no interior do ônibus, os agentes encontraram duas mochilas com duas gaiolas contendo oito pássaros.

Os animais estavam sendo transportados sob a condição de maus-tratos, no calor excessivo, sem ventilação adequada, com pouco espaço para sua movimentação e próximo ao barulho do motor do veículo.

O passageiro dono das mochilas foi preso e encaminhado, juntamente com os pássaros, para a Polícia Judiciária.