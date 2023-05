Ônibus fica 'entalado' ao passar em rua estreita em Passos

Foram necessárias três horas de trabalho de três mecânicos da CAF para erguer a traseira do ônibus no macaco hidráulico.

O motorista do coletivo foi desviar do recapeamento que está sendo feito na Avenida Arlindo Figueiredo, e passou pela rua Santa Luzia, que é estreita. Com isso, o ônibus acabou ficando entalado na via pública.