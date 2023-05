Um ônibus da linha 2290 bateu em um ponto de ônibus na manhã desta quinta-feira (11/5), no encontro das Ruas Carijós com Bahia, no Centro de Belo Horizonte. Duas mulheres foram atropeladas e levadas ao Hospital João XXIII, uma delas em estado grave.



O ônibus já foi retirado do local onde ocorreu o acidente (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press)

A reportagem do Estado de Minas flagrou a perícia da Polícia Civil no local realizando os trabalhos de investigação das possíveis causas do acidente.



*Estagiário sob supervisão