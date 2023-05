Superstição? Acidentes frequentes na 'rua do fusca azul' intrigam moradores

Três acidentes ocorridos em um período de dez dias no município de Aiuruoca, no Sul de Minas Gerais, têm uma característica intrigante. Todas foram quedas, em uma mesma rua e perto de um fusca azul, conforme mostra reportagem da

Seria o carro o responsável pela onda de azar que está tomando conta na rua? O caso é no mínimo curioso.

No dia 27 de abril, imagens de uma câmera de monitoramento flagraram o momento em que duas mulheres em uma moto atingiram a traseira do fusca. A batida aconteceu no início da manhã, por volta das 5h40.