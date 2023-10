'Era um irmão', diz primo de vítima de soterramento em obra do Verdemar

Amigos e familiares se despedem do operário Rafael Pereira, nesta quarta (foto: Jair Amaral/EM/D.A.Press)

O corpo de Rafael Pereira Barbosa, de 34 anos, está sendo velado no Bairro Jardim Vitória, Região Nordeste de Belo Horizonte, na manhã desta quarta-feira (18). Ele é uma das vítimas do soterramento em obra do Verdemar, nessa terça (17).





Admilson de Paula Souza, primo do operário, lamentou a tragédia. “Era um rapaz muito novo, alegre e trabalhava há anos lá (construtora)”, afirma.Admilson diz que ele “era um irmão” e que a perda é "muito grande". Rafael será enterrado no Cemitério da Paz, no Alto Caiçaras, Região Noroeste da capital.

Admilson de Paula Souza, primo do operário Rafael Pereira (foto: Jair Amaral/EM/D.A.Press)

O acidente

Quatro pessoas morreram soterradas após o desabamento de um barranco em uma obra no Bairro Belvedere, na Região Centro-Sul de Belo Horizonte, nessa terça-feira (17/10). Um funcionário, de 23 anos, foi socorrido com uma das pernas quebradas e levado para o hospital Odilon Behrens.



Segundo informações do Corpo de Bombeiros, o barranco desabou por volta das 8h, no momento em que funcionários faziam uma obra de sustentação da estrutura. Além da terra, havia muito minério de ferro, o que dificultou ainda mais o salvamento. No local, era construída uma unidade do supermercado Verdemar.



Três mortes foram confirmadas ainda no local: Rafael Pereira Barbosa, 34, Roberto Mauro da Silva, 55, e Zacarias Evangelista Fonseca, de 59 anos. A engenheira da obra, Juliana Angélica Menezes Veloso, de 30 anos, foi levada em estado grave para o Hospital João XXIII, mas não resistiu aos ferimentos e morreu.



Havia cerca de 20 funcionários no local. A obra, segundo a Prefeitura de Belo Horizonte, estava regular e tinha alvará. Depois de vistoria da Defesa Civil, o local foi interditado preventivamente por risco de novos deslizamentos.