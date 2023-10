Operários são soterrados em construção de supermercado no Bairro Belvedere

432

Trabalhadores são soterrados em construção de supermercado no Belvedere (foto: Pedro Faria/EM/D.A/Press)

Equipes do Corpo de Bombeiro estão, neste momento, atuando para tentar resgatar quatro operários que foram soterrados numa obra na Rua Jornalista Djalma Andrade, no Belvedere, zona sul de Belo Horizonte, onde está sendo construído um supermercado.

Obra em supermercado no Belvedere deixa trabalhadores soterrados (foto: Pedro Faria/EM/D.A/Press)

O desmoronamento de parte do terreno ocorreu por volta de 8h. Os operários trabalhavam na parte estrutural do prédio, na parte de fundação, quando ocorreu o soterramento.Um trabalhador já foi retirado. O trabalho dos bombeiros se concentra em tentar salvar os outros três funcionários da obra, ainda com vida.