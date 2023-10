Vídeo: bombeiros e trabalhadores ajudam a tirar operários soterrados

Vídeo mostra os militares do Corpo de Bombeiros e os trabalhadores tentando resgatar quatro operários da obra na Rua Jornalista Djalma Andrade, no Belvedere, Região Centro-Sul de Belo Horizonte. Um trabalhador morreu e dois estão soterrados. Outros dois operários foram resgatados com vida.

No local, está sendo construído um supermercado. O desmoronamento de parte do terreno ocorreu por volta de 8h

Os operários trabalhavam na parte estrutural do prédio, na parte de fundação, quando ocorreu o soterramento