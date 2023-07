Incêndio no Cachoeirinha: Defesa Civil aponta risco de desabamento de lajes

432

Para controlar as chamas e fazer o rescaldo no local, os bombeiros trabalharam durante cerca de 40 horas (foto: Divulgação/Sala de Imprensa CBMMG)

A Defesa Civil de Belo Horizonte emitiu comunicado atualizado sobre a situação estrutural do galpão atingido por um incêndio na noite de terça-feira (11/7). Segundo o órgão, há "risco muito alto de desabamento de lajes" no terceiro andar do imóvel. A Defesa Civil de Belo Horizonte emitiu comunicado atualizado sobre a situação estrutural do galpão atingido por um incêndio na noite de terça-feira (11/7). Segundo o órgão, há "risco muito alto de desabamento de lajes" no terceiro andar do imóvel.









Ver galeria . 48 Fotos As chamas e muita fumaça podem ser vistas de diferentes pontos da capital mineira (foto: Instagram: @estev4m/Esp. EM - Belo Horizonte - MG ) Os imóveis vizinhos, localizados na Rua Corrêa Vasques, número 285 A, B e C, assim como no imóvel dos fundos, no número 271 da mesma rua, foram interditados preventivamente devido ao risco de desabamento da parede da divisa. A vistoria do órgão segue em andamento.

Relembre o caso





Um galpão foi atingido por um incêndio de grandes proporções por volta das 23h da última terça-feira (11/7). Equipes do Corpo de Bombeiros de Minas Gerais (CBMMG) foram mobilizadas até o local para controlar as chamas. Na tarde desta quinta-feira, cerca de 40 horas depois, os bombeiros informaram que o incêndio foi debelado e o rescaldo, realizado.