Corpos das vítimas de soterramento no Belvedere serão enterrados hoje

Quatro pessoas morerram no soterramento (foto: Leandro Couri/E.M./D.A. Press)

Os corpos dos quatro trabalhadores mortos soterrados no deslizamento dentro de uma obra do supermercado Verdemar, no bairro Belvedere, região Centro-Sul de Belo Horizonte, nessa terça-feira (17), serão sepultados nesta quarta-feira (18).