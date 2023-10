BH: número de mortes por acidente de trabalho cresce 285% em 2022

432

(foto: Leandro Couri / EM / D.A Press) O acidente de trabalho em um canteiro de obras no Bairro Belvedere, na Região Centro-Sul, na manhã desta terça-feira (17/10), acende o alerta sobre o aumento de mortes no emprego. Em 2022, foram registradas 54 ocorrências de acidente de trabalho com óbito, em Belo Horizonte. Os dados representam um aumento de 285,71% em relação ao ano anterior, conforme dados do Observatório de Segurança e Saúde no Trabalho, coordenado pelo Ministério Público do Trabalho (MPT) e pelo Escritório da Organização Internacional do Trabalho (OIT), no Brasil.

Nesta terça-feira, quatro pessoas morreram em decorrência de um deslizamento de um barranco em um lote onde será construído um supermercado. No momento do acidente, funcionários faziam uma obra de sustentação da estrutura que ruiu. Além da terra, havia muito minério de ferro, o que dificultou ainda mais o salvamento das vítimas. No momento do colapso, haviam 20 funcionários trabalhando. O número total de feridos não foi informado.









Segundo a Superintendência Regional do Trabalho em Minas Gerais (SRT-MG), as lesões mais comuns em acidentes de trabalho são e punho e mãos, e entre as causas mais frequentes estão: por máquinas e equipamentos, 15%; queda do mesmo nível, 13%; e por veículos de transporte, 12%. O órgão afirma que as mortes por impacto, como as que aconteceram nesta manhã em BH, somam cerca de 6%.

Dados do observatório do MPT apontam que 2022 foi o ano com mais registros de acidentes de trabalho com mortes na capital mineira. Os números representam 19% das ocorrências semelhantes em todo o estado, quando foram computadas 273 vítimas. Em contrapartida, 2021 foi o período com menos registros, desde que os dados começaram a ser compilados em 2002. Na ocasião, foram 14 óbitos.





Além das ocorrências com óbitos, também foram registrados 11.776 acidentes de trabalho na capital, em 2022. Apesar de assustadores, há ainda uma subnotificação de casos. A previsão é que ainda hajam mais 1.542 casos.





Embargo





Apesar de estar regular e com alvará, o canteiro de obras onde aconteceu o deslizamento desta terça-feira, foi interditado. Isso porque, de acordo com a Defesa Civil municipal, ainda há risco de novos desmoronamentos. No entanto, operários que trabalhavam no local já haviam percebido uma trinca na base da estrutura . Até o momento não se sabe o que causou o colapso.





O fato foi percebido por um operário ainda nesta manhã, enquanto ele se preparava para trabalhar. Segundo Marcos Vinícius Vitório, agente de proteção da Defesa Civil, a trinca pode ter causado o desabamento.





"Segundo o técnico de segurança, a trinca no terreno foi percebida hoje. Quando isso acontece, tem que chamar a Defesa Civil para tomar as medidas de segurança. Quando foram fazer a contenção do talude, ele movimentou o maciço e desabou", disse.





Ao Estado de Minas, o Ministério do Trabalho e Emprego afirmou que, até hoje, não foi identificado nenhuma denúncia ou solicitação de fiscalização do órgão no canteiro de obras. “Neste contexto, a SRT-MG faz um apelo à população e aos trabalhadores: Pedimos que qualquer risco ou irregularidade identificados nas obras sejam imediatamente comunicados ao MTE através dos diversos canais disponíveis, como a central Alô Trabalho pelo 158”, informou a pasta.