Operário relata 'tragedia anunciada' em obra que desabou: 'Foi avisado'

Defesa Civil interditou obra, onde quatro operários morreram, em BH, por risco de novos desabamentos (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press)

Risco de novos desabamentos

O desabamento

Funcionários que trabalhavam na obra do supermercado Verdemar, no Bairro Belvedere, na Região Centro-Sul de Belo Horizonte, já haviam relatado problemas na estrutura semanas antes do desabamento. O acidente na manhã desta terça-feira (17/10) matou quatro pessoas.A reportagem doconversou com um dos operários presentes no local na hora do acidente. Muito abalado e assustado, o homem contou que trabalhava no outro lado da obra quando viu o deslizamento. "Podia ser eu. Na hora, eu estava tirando a terra de outro lugar e consegui ver caindo. Sai correndo pra ajudar. Muito desesperador", contou.Segundo ele, que preferiu não se identificar, os funcionários já haviam relatado o aparecimento de uma rachadura na base do talude semanas atrás. Mesmo assim, nenhuma medida foi tomada. "Foi uma tragédia anunciada. Não tinha segurança. O mestre, engenheiro já tinham falado. Mas eles não ouviram a gente, não fizeram nada ali", disse."Era uma obra para não ceder, sustentar. Mas estava muito perigoso. A gente já tinha avisado", completou o operário. Os taludes são uma espécie de paredão que cerca a escavação de um terreno, com o objetivo de garantir a estabilidade da encosta.Segundo o tenente Barcelos, do Corpo de Bombeiros, trincas e rachaduras dão indícios de problemas na edificação. "Profissionais ao perceberem essas alterações vão saber dizer se está sob controle ou se é algo emergencial. Se for algo grave, acionar os bombeiros ou a Defesa Civil para tomar as medidas necessárias", afirmou.Ao, ele explicou a dinâmica do acidente. O desabamento provocou uma espécie de cuia na base do talude, soterrando as vítimas. "É como se a parte do talude do barranco fosse retirada com uma colher, caindo pela gravidade e atingindo os operários", disse.Apesar disso, segundo a Prefeitura de Belo Horizonte, a obra estava regular e com alvará ativo. "O comunicado de obra ocorreu em 14/9, sendo de responsabilidade do responsável técnico a estabilidade e demais assuntos referentes ao projeto e estrutura", disse por meio de nota.A causa do acidente, no entanto, ainda será apurada pela Polícia Civil. obra foi interditada preventivamente depois de vistoria da Defesa Civil. Segundo o órgão, há risco de novos desabamentos no local. "Foi um acidente de trabalho. Aparentemente não há nada irregular. Mas, há risco de novos deslizamentos, considerando que o terreno está ainda em estado de vulnerabilidade", disse Marcos Vinícius Vitório, agente de proteção da Defesa Civil.Segundo informações do Corpo de Bombeiros, o barranco desabou por volta das 8h, no momento em que funcionários faziam uma obra de sustentação da estrutura. Além da terra, havia muito minério de ferro, o que dificultou ainda mais o salvamento.No local, era construída uma unidade do supermercado Verdemar . "Estava sendo feito um trabalho de fundação em um talude em 90 graus, sem escoramento. O terreno cedeu e soterrou os operários", explicou o tenente Felipe Biasebetti, do Corpo de Bombeiros.Ao todo, quatro pessoas morreram soterradas após o desabamento: engenheira da obra, Juliana Angélica Menezes Veloso, de 30 anos, Rafael Pereira Barbosa, 35, Roberto Mauro da Silva, 55, e Zacarias Evangelista Fonseca, de 59 anos.Um funcionário, de 23 anos, foi socorrido com uma das pernas quebradas e levado para o hospital Odilon Behrens.