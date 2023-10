Três trabalhadores morrem soterrados em construção no Belvedere

432

Três trabalhadores morreram soterrados e um foi resgatado em estado grave, em uma obra de construção de uma unidade do supermercado Verdemar, na Rua Jornalista Djalma Andrade, no Bairro Belvedere, Região Centro-Sul de Belo Horizonte.

O desmoronamento de parte do terreno ocorreu por volta de 8h desta terça-feira (17/10). Segundo informações do Corpo de Bombeiros, o barranco desabou no momento em que trabalhadores faziam uma obra de sustentação da estrutura. Além da terra, havia muito minério de ferro, o que dificultou ainda mais o salvamento.

O local foi isolado para evitar que curiosos se aproximem. Além do Corpo de Bombeiros, a Polícia Militar também atua no local. A rua foi isolada, com o tráfego de veículos desviado.

Ao todo, quatro pessoas ficaram soterradas. Não se sabe ao certo quantas pessoas trabalhavam na obra, mas funcionários disseram que em torno de 50 pessoas estiveram no local pela manhã.



Os bombeiros disseram que toda a estrutura está em situação legal, que tem responsável técnico e autorização da prefeitura.





Ver galeria . 7 Fotos Bombeiros resgatando homens soterrados (foto: Leandro Couri/EM/D.A.Press )

Por meio de nota, o Verdemar lamentou a tragédia.

Lamentamos profundamente o ocorrido e estamos acompanhando de perto para garantir, juntamente com a Construtora Kaeng, responsável pela obra, toda a assistência às vítimas, aos atendimentos em andamento no local e aos familiares de todos.





A obra contava com profissionais técnicos e com todos os alvarás e licenças, indicando se tratar de uma fatalidade. As autoridades estão no local para apurar as causas.