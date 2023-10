Verdemar emite nota sobre morte dos operários em obra no Belvedere

432

Verdemar lamenta a morte dos trabalhadores (foto: Leandro Couri/EM/D.A.Press)

O Verdemar, por meio de nota, lamenta as mortes dos operários em obra do supermercado no Bairro Belvedere, Região Centro-Sul de Belo Horizonte, nesta terça-feira (17/10), por volta das 8h.

“Lamentamos profundamente o ocorrido e estamos acompanhando de perto para garantir, juntamente com a Construtora Kaeng, responsável pela obra, toda a assistência às vítimas, aos atendimentos em andamento no local e aos familiares de todos. A obra contava com profissionais técnicos e com todos os alvarás e licenças, indicando se tratar de uma fatalidade. As autoridades estão no local para apurar as causas”, afirmam.

Ao todo, três pessoas morreram soterradas após o desabamento de um barranco. Uma pessoa está em estado grave.

Segundo informações do Corpo de Bombeiros, o barranco desabou no momento em que funcionários faziam uma obra de sustentação da estrutura. Além da terra, havia muito minério de ferro, o que dificultou ainda mais o salvamento.

No local, era construída uma unidade do supermercado Verdemar. “Estava sendo feito um trabalho de fundação em um talude em 90 graus, sem escoramento. O terreno cedeu e soterrou os operários”, explicou o tenente Felipe Biasebetti, do Corpo de Bombeiros.

Ao todo, quatro pessoas ficaram soterradas. Três mortes foram confirmadas ainda no local. Uma mulher, que seria a quarta pessoa soterrada, foi levada ao Hospital João XXIII em estado grave. Havia cerca de 20 funcionários na obra. O número total de feridos não foi informado.

A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG), deslocou ao local para realização dos primeiros levantamentos. O rabecão fez a remoção dos corpos de possíveis vítimas.

A Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) informa que a obra está regular e o alvará ativo. “O comunicado de obra ocorreu em 14/09, sendo de responsabilidade do Responsável Técnico (RT), a estabilidade e demais assuntos referentes ao projeto e estrutura”, afirma.