Operários perceberam trinca momentos antes de talude desabar

Quatro operários morreram em obra do Verdemar na manhã desta terça-feira, em BH (foto: Leandro Couri/EM/D.A.Press)

O acidente

Operários que trabalhavam na obra que desabou no Bairro Belvedere, na Região Centro-Sul de Belo Horizonte, nesta terça-feira (17/10), perceberam uma trinca na base da estrutura que pode ter levado ao acidente.O fato foi percebido por um operário ainda nesta manhã, enquanto ele se preparava para trabalhar. Segundo Marcos Vinícius Vitório, agente de proteção da Defesa Civil, a trinca pode ter causado o desabamento."Segundo o técnico de segurança, a trinca no terreno foi percebida hoje. Quando isso acontece, tem que chamar a Defesa Civil para tomar as medidas de segurança. Quando foram fazer a contenção do talude, ele movimentou o maciço e desabou", disse.Apesar disso, a obra estava regularizada. "O comunicado de obra ocorreu em 14/09, sendo de responsabilidade do Responsável Técnico (RT), a estabilidade e demais assuntos referentes ao projeto e estrutura", afirmou, por meio de nota, a Prefeitura de Belo Horizonte (PBH). Quatro pessoas morreram soterradas após o desabamento de um barranco da obra. Uma das vítimas foi resgatada em estado grave, mas não resistiu e morreu no hospital. Havia cerca de 20 funcionários no local. O número total de feridos não foi informado.Segundo informações do Corpo de Bombeiros, o barranco desabou por volta das 8h, no momento em que funcionários faziam uma obra de sustentação da estrutura. Além da terra, havia muito minério de ferro, o que dificultou ainda mais o salvamento.No local, era construída uma unidade do supermercado Verdemar . "Estava sendo feito um trabalho de fundação em um talude em 90 graus, sem escoramento. O terreno cedeu e soterrou os operários", explicou o tenente Felipe Biasebetti, do Corpo de Bombeiros.A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) deslocou ao local para realização dos primeiros levantamentos. O rabecão fez a remoção dos corpos das vítimas.