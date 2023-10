Mulher é presa por informar falso roubo para não pagar segunda via de RG

Uma mulher de 33 anos foi presa na terça-feira (17/10) em Uberaba, no Triângulo Mineiro, por falsa comunicação de crime à Polícia Militar (PMMG). Segundo o Boletim de Ocorrência, ela teria informado um falso roubo de sua identidade para não pagar a taxa da segunda via.

Mulher disse que bolsa com documentos foi roubada

Ela registrou a ocorrência apenas no dia seguinte. Ao ser questionada sobre o motivo de não ter acionado a PM na hora do crime, a mulher contou que foi até uma Unidade de Atendimento Integrado (UAI) para fazer a segunda via dos documentos.

Mas uma funcionária disse que só teria isenção da taxa da emissão dos documentos se registrasse uma ocorrência de furto ou roubo. Caso contrário, pagaria uma taxa de aproximadamente R$ 200.

Assim, ela confessou que mentiu sobre a ocorrência para ficar isenta da cobrança. Ela disse que foi “orientada a fazer o registro com a natureza de roubo por uma funcionária da UAI”, mas não falou o nome da servidora.

Após ser detida, ela assinou um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO), se comprometendo a ir ao Juizado Especial Criminal.