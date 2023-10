Policial é desarmado por suspeito, baleado e morto em briga

432

Crime aconteceu na rua Flamengo, no bairro São Bernardo (foto: Google maps/Reprodução) Um sargento da Polícia Militar, de 34 anos, foi morto na noite dessa terça-feira (17) rm uma briga de trânsito no bairro São Bernardo, região Norte de Belo Horizonte.





Segundo o boletim de ocorrência, o militar dirigia um Vectra com a esposa e a cunhada. Quando passavam pela rua Flamengo, um homem, de 34 anos, atravessou a rua e ficou parado na frente do carro. Os dois começaram a discutir e o homem acertou um tapa no rosto do policial, que ainda estava dentro do veículo.

A vítima desceu do carro e correu atrás do homem. A mulher e a cunhada ficaram dentro do veículo. Aos militares, elas disseram ter perdido o contato visual com os dois e apenas ouviram o barulho dos disparos. Elas também relataram terem sido ameaçadas por moradores locais e, por isso, decidiram deixar o local.

Durante a briga, o sargento foi desarmado pelo homem e atingido por um disparo de arma de fogo na cabeça. No local do crime, os policiais conseguiram entrar em contato com o celular do suspeito, que disse que se entregaria à polícia com um advogado. A arma usada no crime também seria levada para a delegacia.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado e confirmou a morte. A perícia da Polícia Civil também esteve no local e constatou que o policial foi atingido com um tiro na cabeça. O corpo foi removido ao Instituto Médico-Legal (IML) pelo rabecão. Até o momento ninguém foi preso.