Homem é preso por maus-tratos a cães em cidade do interior de Minas

m homem de 26 anos foi preso nessa segunda-feira (16/10) suspeito de maus-tratos a um casal de cães da raça Pitbull, em Ituiutaba, na Região do Triângulo Mineiro. Após a denúncia, uma equipe da Polícia Militar do Meio Ambiente (PMMA) se dirigiu até o local e constatou que os animais estava privados de cuidados básicos como alimentação, água limpa, acompanhamentos médicos.

O cão macho tinha ferimentos na pele, além de uma pelagem bastante desgastada e até mesmo machucados na 'carne viva'. Segundo os militares, a fêmea, que havia parido recentemente sete filhotes, se encontrava muito magra. Mesmo tendo dado à luz há pouco tempo e estar amamentando, o estado de saúde dela estava abaixo do normal.

A fêmea havia parido recentemente e deu sete filhotes (foto: Divulgação/PMMA)

O local onde os cães foram encontrados também estava bem sujo, com os animais vivendo em meio às próprias fezes. Diante dessa situação, o homem foi preso em flagrante e levado à autoridade policial.De acordo com a Polícia Civil (PCMG), a prisão foi ratificada e enquadrada no crime de maus-tratos aos animais. O tutor foi encaminhado ao sistema prisional e se encontra à disposição da Justiça. A pena por esse crime é de 2 a 5 anos de prisão.