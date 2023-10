Homem é atropelado por ônibus dentro da Estação Diamante, em BH

432

Imagem de pessoas esperando ônibus na Estação Diamante (foto: Jair Amaral/EM/D.A Press)

Um homem foi atropelado por um ônibus dentro da Estação Diamante, no Barreiro, em Belo Horizonte, na tarde desta terça-feira (17/10). A ocorrência está sendo atendida pela equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU).A vítima tem 36 anos e teria ficado presa debaixo do veículo. O homem foi resgatado pela equipe do SAMU e foi encaminhado para o Hospital João XXIII. Não há informações sobre o estado de saúde.