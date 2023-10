Engenheira postou foto em obra do Verdemar um dia antes do deslizamento

432

Trabalhadores são soterrados em construção de supermercado no Belvedere, em BH (foto: @estev4m/Esp.EM)

A engenheira Juliana Angélica Menezes Veloso, de 30 anos, quarta vítima do deslizamento em uma obra do Supermercado Verdemar, no Bairro Belvedere, publicou nessa segunda-feira (16/10), em suas redes sociais, uma foto do local do acidente. Na imagem, a última postada por ela, é possível ver as estruturas de fundação do empreendimento.

Juliana é uma das cinco vítimas do desabamento que aconteceu na manhã desta terça-feira (17/10). Além dela, morreram Rafael Pereira Barbosa, de 35 anos, Roberto Mauro da Silva, de 55, e Zacarias Evangelista Fonseca, de 59. Um operário, de 23 anos, que sofreu uma fratura no fêmur da perna esquerda, sobreviveu. Ele está internado no Hospital Odilon Behrens.





desmoronamento de parte do terreno ocorreu por volta das 8h. Os operários trabalhavam na parte estrutural do prédio, na fundação, quando ocorreu o soterramento.

A imagem é a última postada pela engenheira em suas redes sociais (foto: Reprodução/Redes Sociais )

O local está isolado para evitar que curiosos se aproximem. Além do Corpo de Bombeiros, a Polícia Militar também atua no local. A rua foi isolada, com o tráfego de veículos desviado.