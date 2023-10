'Matei mesmo, ele estava me traindo': Mulher confessa morte de marido

Rua em que mulher confessou ter matado marido, em Botelhos, no Sul de Minas

Segundo o boletim de ocorrência, que o Estado de Minas teve acesso, o crime aconteceu na noite dessa segunda-feira (16/10). O homem foi assassinado a facadas dentro da casa em que morava com a esposa.

A mulher, do lado de fora da casa, admitiu o crime e disse que matou o homem porque ele a estava traindo. “Eu matei ele mesmo, ele estava me traindo”, disse a mulher. Na sequência, ela complementou: “Já faz tempo que eu queria matar ele, porque ele vivia dando dinheiro para uma outra mulher”, falou a mulher, em relato no boletim de ocorrência.

Mulher tentou atear fogo em si mesma

Quando os policiais militares estavam colhendo informações a respeito do crime, perceberam que a mulher estava com queimaduras de segundo grau em algumas regiões do corpo.

Ela disse para os PMs que tentou atear fogo em si mesma após matar o marido. No entanto, não conseguiu. Por isso, jogou água fria nas partes em que queimou.

Por ter confessado o crime, ela foi presa e levada para a Delegacia de Alfenas.