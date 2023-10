Corpo de homem é encontrado com sinais de violência às margens de rodovia

432

Corpo foi encontrado do lado contrário do pontos de ônibus (foto: Facebook/Divulgação)

O corpo de um homem, ainda não identificado, foi encontrado no meio da manhã desta terça-feira (17/10), às margens de um viaduto, no KM 17, da rodovia MG-010, no Bairro Morro Alto, em Vespasiano, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.





Segundo informações do Boletim de Ocorrência da Polícia Militar, o corpo apresentava sinais de violência. Não foram encontradas marcas de tiros.

O caso está sendo encaminhado para a Delegacia de Homicídios de Vespasiano, e uma das linhas de investigação prevê encontrar registros de desaparecidos nos últimos dias.



O corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML), em Belo Horizonte, para exame de corpo de delito, que poderá apontar mais detalhes sobre a morte do homem.