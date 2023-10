Barreiro: Fuad visita obras no Conjunto Esperança e centro de reabilitação

432

No CREAB, os 496 usuários cadastrados têm acesso a assistência em reabilitação física, intelectual e realização de ostomias (foto: Jair Amaral/EM/D.A Press) As obras no Conjunto Esperança e o Centro de Referência de Reabilitação, ambos na Região do Barreiro, receberam o prefeito Fuad Noman (PSD), nesta terça-feira (17/10). No Conjunto Esperança, as obras envolvem contenção de encostas, restabelecimento de acesso, calçadas e mais obras que melhoram a mobilidade urbana no local, além de manutenção de canaletas e pavimentação de becos para escoamento de água da chuva.





Quanto à mobilidade, serão instalados e restaurados 51 m² de escadas, 272 m² de guarda-corpos e calçadas. No local, moram famílias reassentadas de outras regiões da cidade, para habitar casas feitas pela Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) há 28 anos.





O Centro de Referência em Reabilitação (CREAB), no Bairro Flávio Marques Lisboa, fica no Complexo de Saúde do Barreiro, onde também opera o Centro de Saúde Barreiro de Cima, o Centro de Especialidades Odontológicas (CEO) e o Centro de Especialidades Médicas (CEM).





No CREAB, os 496 usuários cadastrados têm acesso a assistência em reabilitação física, intelectual e realização de ostomias. São 1.800 atendimentos por mês, com capacidade de ampliação para mais mil pacientes por mês. A equipe é composta por fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, fonoaudiólogos, psicólogos, enfermeiros e assistentes sociais.

Existe, ainda, a expectativa de ampliar os serviços e incluir a concessão de órteses, próteses, meios auxiliares de locomoção e reabilitação auditiva.



