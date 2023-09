Prefeita levanta suspeitas sobre denúncias de comida com larvas em hospital

432

Prefeita esteve em uma delegacia da Polícia Civil na manhã desta quinta-feira (28) (foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press) A prefeita de Contagem, Marília Campos (PT), entregou à Polícia Civil (PCMG), na manhã desta quinta-feira (28/9), novos documentos a serem adicionados ao inquérito que investiga o caso da denúncia de larvas na comida servida dentro do Hospital Municipal, na Grande BH. Ela levantou suspeitas sobre as denúncias.





LEIA MAIS 15:14 - 28/09/2023 BH entra em alerta para pancadas de chuva de até 30 mm

14:48 - 28/09/2023 Homem morre após ficar preso dentro de triturador de pedras no interior Segundo Marília, a prefeitura alterou a maneira em que os marmitex eram armazenados e servidos dentro da unidade hospitalar. “Melhoramos o controle. Fizemos uma visita com a vigilância sanitária na empresa. Todas as questões que poderiam significar uma fragilidade e ocasionar a perda de qualidade da alimentação, tomamos as devidas providências. Como também dentro do hospital, na distribuição das marmitas, na vedação, no recolhimento, porque não tínhamos isso com tempo definido. Agora não fica mais no quarto. Se alimentou ou não já vamos passar e recolher o alimento”, explicou.





O caso está sendo investigado pela Polícia Civil. A prefeita também reiterou sua confiança na empresa e levantou suspeitas sobre as denúncias que foram feitas. “É muito estranho um hospital que oferta duas mil refeições, apenas uma ter a presença da larva e das outras nenhuma queixa. Uma empresa que tem credibilidade e presta serviços também em Belo Horizonte. Isso faz com que a gente suspeite dos processos, mas não posso afirmar, seria leviano de minha parte”, disse Marília.





Relembre o caso

Familiares que acompanham crianças internadas no Hospital de Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, denunciaram pelas redes sociais o estado da comida servida na unidade de saúde. Larvas foram encontradas nos marmitex que são distribuídos.





Em um vídeo publicado no dia 3 de setembro, uma mulher aparece indignada com a situação. É possível ver as larvas no marmitex que é servido. “A comida das crianças vindo com larvas”, diz a mulher.

A Prefeitura de Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, entregou à Polícia Civil uma solicitação para que a denúncia de larvas encontradas na marmita de um hospital da cidade seja investigada.





Dois dias após a publicação do vídeo nas redes sociais, a mulher responsável pela denúncia foi presa por injúria racial após confusão com uma das funcionárias da unidade. A copeira do hospital alega ter sido chamada de “preta horrorosa” pela mulher.