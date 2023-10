Prefeitura homologa contrato de requalificação da Avenida Afonso Pena

432

Obras na Afonso Pena incluem trabalho de paisagismo e devem ter novas árvores plantadas (foto: Arte/PBH) A prefeitura de Belo Horizonte (PBH), por meio da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura (SMOBI), homologou o contrato de requalificação da Avenida Afonso Pena, na região Centro-Sul, publicado no Diário Oficial do Município (DOM) nesta quarta-feira (11/10). A licitação foi arrematada pela Construtora RFJ Ltda por um valor de quase R$ 25 milhões.









O projeto faz parte do programa de requalificação do coração da capital mineira, chamado de “Centro de Todo Mundo”, prevendo a implantação de faixas para o transporte coletivo, ciclovia com adequação de geometria, fresagem, recapeamento de asfalto, sinalizações verticais e horizontais, mobiliário urbano e paisagismo, incluindo um sistema de irrigação.





Em entrevista ao EM Minas, programa da TV Alterosa em parceria com o Estado de Minas e Portal UAI, o prefeito Fuad Noman (PSD) havia adiantado que até o final do ano uma série de obras seriam lançadas no projeto.





“São obras viárias para melhorar ali o centro de BH. Estamos cuidando de todas aquelas ruas fechadas. Refazendo as calçadas portuguesas, refazendo os bancos que estão quebrados. Plantando árvores. Se você desce a Afonso Pena lá de cima você vai ver árvores plantadas, flores plantadas”, disse o prefeito.





Os serviços previstos serão executados na Afonso Pena entre a Rua Curitiba e Avenida Bandeirantes; Avenida Getúlio Vargas entre Rua Gonçalves Dias e Avenida Afonso Pena; Rua Curitiba entre Afonso Pena e Santos Dumont; Rua Cláudio Manoel entre Rua Piauí e Afonso Pena; e Rua Piauí entre Av. Getúlio Vargas e Rua Cláudio Manoel.





Ainda segundo a prefeitura, não haverá qualquer ação de desapropriação de terreno.