Confira o que abre e fecha em BH no feriado de Nossa Senhora Aparecida

O Parque Municipal Américo René Gianetti terá funcionamento das 7h às 21h (entrada até às 20h30); e domingo, das 7h às 17h, com entrada até às 16h30 (foto: Túlio Santos/EM/D.A Press)

O feriado de 12 de outubro, em que se comemora o dia de Nossa Senhora Aparecida e o dia das crianças, irá promover algumas mudanças no funcionamento do comércio, serviços e outros locais em Belo Horizonte.





No dia do feriado, na quinta-feira (12/10), os centros de saúde da capital, de acordo com a Prefeitura de Belo Horizonte (PBH), não irão funcionar. Na sexta, o funcionamento acontece das 7h às 17h.









Já o Centro de Controle de Zoonoses, Laboratórios de Zoonoses, Centros de Esterilização, Centros de Referência a Saúde do Trabalhador, Academias da Cidade, Laboratórios regionais e central, Centros de Convivência, Centros de Especialidades Médicas, o Centro de Treinamento e Referência, os Centros de Testagem e Aconselhamento, Unidades de Referência Secundária, Centro Municipal de Diagnóstico por Imagem, o Centro Municipal de Oftalmologia, os Centros de Reabilitação e os Centros de Especialidades Odontológicas não vão funcionar na quinta e na sexta tem expediente das 7h às 17h.





Os Centros de Esterilização de Cães e Gatos não funcionam no feriado, mas na sexta terão funcionamento normal. A Central de Atendimento à Liminares não terá expediente nem na quinta e nem na sexta. Já o Serviço de Atenção à Saúde do Viajante não funcionará apenas na sexta, das 8h às 17h.

Comércio

O comércio de Belo Horizonte poderá funcionar durante o feriado de Nossa Senhora Aparecida, no dia 12 de outubro. De acordo com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Belo Horizonte (CDL-BH), os funcionários poderão trabalhar desde que sejam respeitadas as regras da Convenção Coletiva de Trabalho 2023/2024.





Em uma ocasião futura, o empregado deve receber folga compensatória dentro do período de até 75 dias depois do mês do feriado, desde que não coincida com feriado ou repouso semanal remunerado.





Se passar do prazo e o patrão não conceder a folga, o trabalhador deve receber por horas extras, pagas com valor adicional de 100% sobre o valor do salário-hora normal.Para a alimentação, devem ser fornecidos R$ 41 até o 5º dia útil seguinte ao mês do feriado trabalhado.





Segundo a Prefeitura de Belo Horizonte (PBH), a Sala Mineira do Empreendedor não estará funcionando nos dias 12 e 13 de outubro.

Segurança e Defesa Civil

A Guarda Civil Municipal de Belo Horizonte (CGM-BH) e o Centro Integrado de Operações de Belo Horizonte (COP-BH) terão funcionamento normal em todos os dias.





A Defesa Civil da capital mineira também terá funcionamento normal todos os dias, 24 horas por dia, inclusive aos domingos e feriados. Os telefones de contato são: 199 e o 3277-8864.

Transporte Coletivo e Limpeza Urbana





Os horários das linhas do transporte coletivo convencional e suplementar estarão em horário de feriado no dia 12/10. Na sexta, o horário é o de dia útil atípico. Para sábado e domingo, os horários serão os dos dias respectivos.





De acordo com a Superintendência de Limpeza Urbana (SLU) informa que na quinta-feira, feriado de Nossa Senhora Aparecida, a coleta domiciliar de resíduos será feita normalmente. Já a coleta seletiva não será realizada.





As Unidades de Recebimento de Pequenos Volumes (URPV) estarão abertas. Na sexta-feira, dia 13, todos os serviços de limpeza urbana funcionarão normalmente.

BH Resolve, Sine BH e Procon

A unidade do BH resolve estará fechada nos dias 12 e 13 de outubro. No entanto, o cidadão que deseja solicitar os serviços pode utilizar o PBH APP, o Portal de Serviços e o telefone 156.





Os postos do Sine-BH (Sistema Nacional de Emprego em Belo Horizonte) não irão funcionar nos dias 12 e 13 de outubro. O Procon-BH também não estará aberto nos dias 12 e 13 de outubro, mas o atendimento on-line segue funcionando normalmente no Portal de Serviços da PBH

Parques e Zoológico

Os parques de Belo Horizonte estarão abertos no período de quinta-feira (12/10) a domingo (15/10). Excepcionalmente, no dia 12/10, os Parques Bandeirante Silva Ortiz, Alexander Brandt e Ecológico e Cultural Jardim das Nascentes estarão fechados. Nos demais dias, estarão abertos normalmente.





Confira os horários de funcionamento de alguns dos parques na capital:





Parque Municipal Américo Renné Giannetti



Aberto de terça a sábado, das 7h às 21h (entrada até às 20h30); e domingo, das 7h às 17h, com entrada até às 16h30;

Parque Aggeo Pio Sobrinho



Aberto de terça a domingo, das 7h às 18h;

Parques Jacques Cousteau



Aberto diariamente, das 7h às 18h (entrada permitida até 17h45);

Parque Ecológico Roberto Burle Marx

Aberto de terça a domingo, das 7h às 18h (entrada permitida até 17h45);

Parque das Mangabeiras



Aberto de terça a domingo, das 8h às 17h (entrada permitida até 16h);

Parque da Serra do Curral



Aberto de terça a domingo, das 8h às 17h (entrada permitida até às 16h);

Parque Ecológico da Pampulha

Aberto de terça a domingo, das 8h às 17h (entrada permitida até às 16h);

Parque Municipal Fazenda Lagoa do Nado



Aberto de terça a domingo, das 6h40 às 17h (entrada permitida até às 16h30).

A lista completa com o horário de funcionamento de todos os parques de Belo Horizonte pode ser conferida aqui

O Zoológico e o Jardim Botânico estarão abertos de quinta a domingo no horário das 8h às 17h. A entrada é permitida até as 16h. O Aquário São Francisco funciona de 8h30 às 16h30 e a entrada também será permitida apenas até as 16h.

Cultura e Turismo

A Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) disponibiliza, em seus diversos equipamentos culturais, algumas atrações para esse ramo. Confira abaixo os horários e programações que estão disponíveis:





Museu Casa Kubitschek





Aberto de quinta a domingo, dias 12, 13, 14 e 15, das 10h às 18h.





Museu da Imagem e do Som





Aberto de quinta a sábado, dias 12, 13 e 14, das 11h às 18h. Fechado aos domingos





Museu da Moda





Aberto de quinta a sábado, dias 12, 13 e 14, das 10h às 18h. Fechado aos domingos





Casa do Baile - Centro de Referência de Arquitetura, Urbanismo e Design





Aberto de quinta a domingo, dias 12, 13, 14 e 15, das 10h às 18h.





Museu Histórico Abílio Barreto





Aberto de quinta a domingo, dias 12, 13, 14 e 15, das 10h às 18h.





Cine Santa Tereza





Fechado na quinta e sexta, dias 12 e 13. Aberto e com sessões nos dias 14 e 15: sábado, às 16h30 e às 19h; domingo, às 16h30





Mostra Especial Infantil - Mês Das Crianças





Teatro Francisco Nunes





Fechado no dia 12/10.



Programação nos dias 13 e 14: Espetáculo infantil “Quem é Você”, Cia. Toda Deseo (Circuito Municipal de Cultura): sexta e sábado, às 16h





Teatro Marília





Fechado nos dias 12 e 13. Com programação nos dias 14 e 15:





Espetáculo XABISA (Circuito Municipal de Cultura): sábado e domingo, às 16h

Espetáculo “Relatos de Professores”, Grupo Realce: sábado, às 20h; domingo, às 18h





Teatro Raul Belém Machado





Fechado na quinta e sexta, dias 12 e 13.



Com programação nos dias 14 e 15:

Espetáculo “Circo de Família”, Cia Circunstância: sábado e domingo, às 17h





Arquivo Público da Cidade de Belo Horizonte





Fechado na quinta e sexta, dias 12 e 13. Fecha aos finais de semana.





A programação completa dos espaços culturais públicos municipais pode ser consultada no Portal Belo Horizonte





O Centro de Atendimento ao Turista (CAT) Sede estará fechado nos dias 12, 13, 14 e 15 de outubro. O Centro de Atendimento ao Turista Álvaro Vardy (Veveco), funciona todos os dias, das 8h às 17h.

Cemitérios e Assistência Social

Os Cemitérios da Paz, da Saudade, da Consolação, do Bonfim e Capela Velório do Barreiro estarão abertos das 7h às 17h, exclusivamente para a realização e o atendimento para velórios e sepultamentos. O Plantão administrativo para agendamentos vai das 7h às 18h30.





Já algumas unidades de serviço de assistência social em Belo Horizonte terão funcionamento. Confira abaixo o funcionamento desses serviços:





Diretorias Regionais de Assistência Social – DRAS



Não funcionarão nos dias 12 e 13 de outubro

Centros de Referência de Assistência Social – CRAS



Não funcionarão nos dias 12 e 13 de outubro

Centros de Referência Especializado de Assistência Social – CREAS



Não funcionarão nos dias 12 e 13 de outubro

Centro-Dia de Referência para as Pessoas com Deficiência (Praça Modestino de Sales Barbosa, 11 – Flávio Marques Lisboa)



Não funcionará nos dias 12 e 13 de outubro

Abrigos, Casas de Passagem, Residências Inclusivas, Repúblicas e Pós Alta Hospitalar



Funcionam normalmente.

Central de Vagas do SUAS



Plantão 24h nos dias 12 e 13 de outubro, pelo telefone (31) 98872-2023.

Centro Pop Centro Sul (Avenida do Contorno, 10.852 – Barro Preto)



Funciona nos dias 12 e 13 de outubro, das 8h às 12h.

Centro Pop Lagoinha (Rua Além Paraíba, 101 – Lagoinha)



Funciona nos dias 12 e 13 de outubro, das 8h às 12h.

Centro POP Leste (Rua Conselheiro Rocha, 351 – Floresta)



Funciona nos dias 12 e 13 de outubro, das 8h às 15h.

Centro POP Miguilim (Rua Varginha, 210 – Floresta)



Funciona nos dias 12 e 13 de outubro, das 8h às 16h.

Serviço Especializado em Abordagem Social



Funciona nos dias 12 e 13 de outubro, das 9h às 21h.

Serviço de Atenção ao Migrante



Não funcionará nos dias 12 e 13 de outubro

Sepultamento Gratuito



Plantão nos dias 12 e 13 de outubro, das 8h às 17h, na Rua Rio de Janeiro, 1187, 5º andar - Centro. Telefone: (31) 3277- 9834. Segurança Alimentar e Direito de Cidadania Os restaurantes populares de Belo Horizonte seguem abertos e algumas feiras na capital terão horários alterados ou não irão funcionar. Confira a programação completa:

Banco de Alimentos (Rua Tuiuti, 888 – Padre Eustáquio)

Não funcionará nos dias 12 e 13 de outubro. Centro de Referência em Segurança Alimentar e Nutricional Mercado da Lagoinha - CRESAN

Não funcionará nos dias 12 e 13 de outubro. CAM - Central de Abastecimento Municipal (Rua Maria Pietra Machado, 125 – São Paulo)

Funciona no dia 12, de 7h às 13h; e no dia 13, de 7h às 19h. Central de Abastecimento da Agricultura Familiar e Urbana - CAFA (Rua Tuiuti, 888 – Padre Eustáquio)

Não funcionará nos dias 12 e 13 de outubro. Direto da Roça

Funcionamento facultativo nos dias 12 e 13 de outubro. FECOPE - Feira Coberta do Padre Eustáquio (Rua Pará de Minas, 821 – Padre Eustáquio)

Funciona no dia 12, de 8h às 13h; e no dia 13, de 8h às 18h. Feira de Orgânicos

Não funciona às quintas e sextas-feiras. Feiras Livres

Funcionamento facultativo nos dias 12 e 13 de outubro. Feira da Agricultura Urbana e Pontos Regionais

A Feira acontece normalmente às quintas, e não funcionará no dia 12.

Os Pontos Regionais têm funcionamento facultativo nos dias 12 e 13 de outubro. Feira Modelo da Savassi (Rua Tomé de Souza, entre Av. Cristóvão Colombo e Rua Pernambuco) A Feira acontece normalmente às quintas, e não funcionará no dia 12. Mercado Distrital do Cruzeiro (Rua Ouro Fino, 452 – Cruzeiro)

Funciona no dia 12 das 7h às 13h, e no dia 13, das 7h às 18h; Programa Abastecer

Funcionamento facultativo no dia 12 e funcionamento normal no dia 13 de outubro, de 7h às 19h. Restaurantes Populares I, II, III e IV

Funcionamento nos dias 12 e 13 de outubro com oferta de almoço exclusivamente à população em situação de rua. Já os centros de promoção de direito a cidadania terão atendimento centralizado no Conselho Tutelar, na rua Rio de Janeiro, 1187 - 8º andar. O atendimento 24h nos dias 12 e 13 de outubro. As outras unidades não funcionarão nos dias 12 e 13 de outubro.

Shoppings

Nos shoppings de Belo Horizonte, a jornada de trabalho deve ser das 14h até as 20h, exceto os shoppings Cidade, Norte e Anchieta Garden, que deverão seguir o horário das 10h às 16h.





No Minas Shopping, as operações de alimentação e lazer, em geral, funcionarão das 11h às 22h. O restaurante Coco Bambu abrirá das 11h30 às 23h e o Outback, das 11h30 às 22h.





A academia Smart Fit funcionará das 8h às 17h, a Lojas Americanas, das 10h às 20h, e a Axial atenderá das 6h30 às 13h. Drogaria Araujo e Droga Raia abrirão das 10h às 21h. O cinema seguirá a programação da Cineart.

*Estagiário com supervisão do subeditor Diogo Finelli.