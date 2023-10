BH: estacionamento rotativo aumenta para R$ 4,95

432

Estacionamento rotativo tem aumento em BH (foto: Divino Advincula/PBH)

O estacionamento rotativo de Belo Horizonte vai aumentar para R$ 4,95 depois de seis anos do último reajuste. A decisão foi publicada no Diário Oficial do Município (DOM), nesta quarta-feira (11/10), e o novo valor passa a valer a partir de segunda-feira (16/10).

O último aumento havia sido realizado no dia 1º de julho de 2017, quando passou de R$ 4,10 para R$ 4,40. "Tempo este que motivou o reajuste atual de R$ 0,55", afirma a BHTrans.

O que é o rotativo?

Segundo a Prefeitura de Belo Horizonte, o estacionamento rotativo é uma forma de democratizar as vagas de estacionamento para veículos. O sistema é implantado onde a quantidade de veículos que necessitam estacionar é maior que o número de vagas disponíveis, aumentando a oferta nas regiões de grande concentração de comércio, serviços e lazer, oferecendo aos motoristas mais oportunidades de estacionar.

A ideia é contribuir para melhorar a qualidade de vida, com o aumento da fluidez do trânsito. A proposta do rotativo é multiplicar a utilização das vagas para veículos. No total, são 22.144 vagas físicas na capital mineira que, segundo a Prefeitura, quando respeitado o tempo de permanência máximo, se transformam, pela rotatividade, em 102.842 oportunidades de estacionamento em 867 quarteirões da capital.

Como funciona

O sistema de estacionamento rotativo de BH funciona de segunda à sexta, das 8h às 18h, e aos sábados, das 8h às 13h, sendo que em alguns locais o uso do crédito eletrônico não é exigido aos sábados. Na Estação Pampulha, excepcionalmente, o rotativo funciona de segunda à sexta, das 8h às 20h, e aos sábados, das 8h às 15h. No Parque das Mangabeiras funciona diariamente de 8h às 17h, exceto às segundas-feiras.

O motorista para em uma dessas áreas, cuja placa regulamenta o tempo máximo de permanência (1h, 2h, 5h ou 12h), e aciona o crédito digital, seja por meios dos apps ou em um posto de venda.

Nos aplicativos é possível cadastrar quantas placas de veículos desejar, mas só duas placas poderão ser ativadas num mesmo momento. Todos os usuários terão 30 minutos de bônus por cada crédito adquirido.