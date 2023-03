Estacionamento rotativo em BH tem vagas ampliadas nesta quinta (16/03)

Com o aumento das vagas, o estacionamento rotativo de Belo Horizonte conta com 23.494 vagas físicas (foto: Foto: Túlio Santos/EM/D.A Press) O número de vagas do estacionamento rotativo digital nos bairros Cidade Jardim e Santa Efigênia, nas regiões Centro-Sul e Leste da capital mineira, aumentou nesta quinta-feira (16).





Na Avenida Prudente de Morais e Rua Sofia Madalena, ambas no Bairro Cidade Jardim, 77 novas vagas físicas de estacionamento rotativo foram implantadas. Já no Bairro Santa Efigênia, foram criadas 48 novas vagas, na Avenida Churchill, entre Avenida do Contorno e Rua Expedicionário Nilo Seabra.









O objetivo com a implantação do estacionamento rotativo é democratizar a utilização das áreas de estacionamento pois a quantidade de veículos que precisam estacionar é maior que o número de vagas disponíveis.





Confira os horários e os locais nos bairros onde irão ocorrer as ampliações:





Cidade Jardim





Vagas de 2 horas:





De segunda à sexta-feira, das 8 às 18h (exceto feriados). Sábados: livre





Avenida Prudente de Morais, entre ruas Gentios e Santa Madalena Sofia

Rua Santa Madalena Sofia, entre rua Iraí e avenida Prudente de Morais





Vagas de 5 horas:





De segunda à sexta-feira, das 8 às 18h (exceto feriados). Sábados: livre





Avenida Prudente de Morais, entre ruas Santa Madalena Sofia e Pitangueiras

Rua Tenente Renato César, rua Bernardo Mascarenhas e rua Conde Linhares





Santa Efigênia





Vagas de 2 horas:





De segunda à sexta-feira, das 8 às 18h (exceto feriados). Sábado: livre





Avenida Churchill, entre avenida do Contorno e rua Expedicionário Nilo Seabra





O estacionamento rotativo de Belo Horizonte funciona de segunda à sexta-feira, das 8h às 18h, aos sábados, das 8h às 13h (em alguns locais o uso do crédito eletrônico não é exigido aos sábados) e aos domingos em alguns locais como o Parque das Mangabeiras. O recomendado é que o motorista verifique sempre a regulamentação da placa.



A utilização das vagas rotativas (crédito eletrônico) custa R$ 4,40 e é válido para quaisquer tempos regulamentados (1h, 2h, 5h ou 12h).



*Estagiário sob supervisão da subeditora Jociane Morais