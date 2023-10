PMRv faz operação para fiscalizar estradas durante feriado prolongado

432

A Polícia Militar Rodoviária (PMRv) lançou, na manhã desta quarta-feira (11/10), a “Operação Padroeira do Brasil 2023" para intensificar a fiscalização da malha rodoviária do estado. Estão empenhados 1.200 patrulheiros, que utilizarão 430 veículos.

Segundo o tenente-coronel Carlos Alberto Aleixo Júnior, o empenho maior será feito nas rodovias de acesso ao litoral (Rio de Janeiro, Espírito Santo e Bahia), assim como regiões de sítios. “São as rodovias que concentram o maior fluxo de veículos nos feriados”.

O objetivo, segundo o comandante, é intensificar, durante as 24 horas do dia, as fiscalizações nas rodovias estaduais e federais delegadas sob a responsabilidade da PMMG.

A operação tem o apoio do Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais (DER-MG), do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) e de outros órgãos, e seguirá até o próximo domingo.

O lançamento aconteceu no quilômetro 542 do Anel Rodoviário (BR-040), sentido Rio de Janeiro. Serão montados mais de 100 pontos de fiscalização, em todo o estado, com foco no combate ao uso e tráfico de drogas e na Lei Seca.