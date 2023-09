PBH anuncia R$ 62 milhões para início das obras do Anel Rodoviario

432

Vista aérea do Anel Rodoviário com a BR-040: trecho recebe tráfego de várias regiões e é um dos problemas do trânsito da capital (foto: @estev4m/Esp. EM/D.A Press) A Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) anunciou, na tarde desta quarta-feira (13), que garantiu R$ 62 milhões dos R$ 1,5 bilhão estimados para as obras do Programa de Aceleração de Crescimento 3 (PAC-3), do governo federal. O dinheiro vai ser investido nas primeiras obras do Anel Rodoviário, para a construção de alças de acesso entre a rodovia e a BR-040 e para ligação com a Via Expressa.









Além disso, foram firmados dois convênios com o Dnit para viabilizar os projetos: o primeiro autoriza a PBH a realizar obras no trecho entre a BR-040 e a Via Expressa. O segundo convênio autoriza a Prefeitura de BH a fazer os projetos dos outros sete viadutos que serão construídos ou alargados no Anel Rodoviário. O documento é necessário para o repasse das verbas federais.



“Belo Horizonte pleiteou e foi contemplada com recursos para a construção de oito viadutos no Anel Rodoviário. Viemos trazer o primeiro projeto, que já está pronto para ser licitado. Fui muito bem recebido pelos ministros e o próprio presidente Lula orientou que fossem liberados os recursos para todas as obras do Anel”, afirmou o prefeito Fuad Noman. A expectativa é que o edital de licitação seja publicado ainda este ano e que as obras comecem no início de 2024.

As obras do PAC-3 vão ser realizadas em oito pontos do Anel. Ficou definido que, mesmo sendo parte de uma rodovia federal, a PBH ficará responsável pela elaboração dos projetos e execução das obras, que incluem a construção ou alargamento de viadutos já existentes, alças viárias e passarelas.