Motorista é espancado por passageiro sem camisa dentro de ônibus em BH

Segundo informações da Guarda Civil Municipal, o suspeito estava dentro do coletivo com a mãe e sem camisa. Ele tentou desembarcar pela porta da frente e foi impedido pelo motorista, que pediu para que ele se vestisse e fosse até a porta traseira.

Insatisfeito, o rapaz começou as agressões contra o condutor. O ônibus ainda estava em movimento quando a briga começou e, para evitar um acidente, o motorista precisou jogar o veículo contra o passeio.

Quando parou o ônibus, a vítima revidou as agressões, que só pararam após a chegada dos agentes da Guarda Civil.

(foto: Reprodução)

Um vídeo filmado dentro do coletivo mostra como ficou a situação do veículo por conta da confusão, com muito sangue espalhado pela catraca e pelos assentos.