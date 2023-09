Grupo Antibombas da PF de Uberlândia detona morteiro encontrado em rio

Mulher achou o explosivo no Rio Grande, em Delta, no Triângulo Mineiro, durante uma pescaria (foto: Divulgação)

O Grupo Antibombas da Polícia Federal em Uberlândia detonou um artefato explosivo encontrado no fim de semana por uma mulher às margens do Rio Grande, em Delta, no Triângulo Mineiro. O Exército analisou o objeto e informou que se tratava de uma granada de morteiro.