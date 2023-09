BR-381 terá mais radares em 2024; saiba quantos em Minas

432

Acidente com corintianos aconteceu na Serra de Igarapé, um dos pontos mais perigosos da BR-381 (foto: Ramon Lisboa/EM/D.A. Press/20-08-2023) A BR-381, no trecho que liga Belo Horizonte a São Paulo, terá 32 novos radares e uma área de escape em 2024. O anúncio foi feito pela concessionária que administra a rodovia, a Arteris Fernão Dias, durante reunião na Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG). O assunto foi debatido na Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas da Casa, nessa terça-feira (12/9).









Do total de radares, 27 serão instalados em Minas Gerais. Desses, três ficarão na Serra de Igarapé, na Região Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH), um dos pontos mais perigosos da 381. Lá, em 20 de agosto, um ônibus com torcedores corintianos capotou após o motorista perder o controle do veículo e bater em um barranco . Sete pessoas morreram na tragédia.





A Polícia Civil investiga o caso, mas já adiantou que o motorista, de 39 anos, que também é dono da empresa de ônibus, pode ser indiciado por lesão corporal e homicídio culposo. "O ônibus estava com diversas irregularidades. Além das falhas no freio, não tinham cintos de segurança em algumas poltronas e o tacógrafo estava vencido", informou o delegado Helton Cota Lopes, chefe do Departamento Estadual de Investigação de Crimes de Trânsito.





Área de escape na BR-381

Durante a audiência pública na ALMG, o deputado estadual Lucas Lasmar (Rede), que solicitou a reunião, considerou essencial a implantação de uma rampa de escape no trecho onde foi registrado o acidente no mês passado . O dispositivo é semelhante ao que já funciona no Anel Rodoviário, em Belo Horizonte, com o objetivo de reduzir o número de acidentes.





Segundo o diretor de Operações da Arteris, Ricardo Luis Silva, a instalação da estrutura já foi pactuada com a Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT). A rampa será instalada no KM 525, perto do local da tragédia com os corintianos. O projeto executivo já está na fase de elaboração, com previsão de conclusão em meados de 2024. "É um projeto complexo. A pe3rspectiva é de implantação o mais breve possível", Destacou.

Ricardo Luiz, porém, pontuou que tudo o que poderia ser feito de sinalização na Serra de Igarapé já foi feito. No caso da tragédia envolvendo o ônibus com os torcedores corintianos, ele frisou que a perda de freios foi determinante para o acidente.

A Arteris assumiu a concessão da BR-381, no trecho que vai da trincheira de Contagem, na Grande BH, até São Paulo, em 2008. O contrato é de 25 anos e vai até 2033.