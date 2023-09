Carreta tomba e interdita faixas da BR-381

432

Faixa da esquerda nos dois sentidos está fechada para a atuação da concessionária (foto: Arteris/Divulgação)

Um acidente envolvendo uma carreta carregada de folha sulfite fechou uma faixa da rodovia Fernão Dias, a BR-381, em Santo Antônio do Amparo, no Centro-Oeste de Minas, na manhã desta quarta-feira (13/9).

Segundo a Arteris, concessionária que administra o trecho, o veículo tombou na altura do km 652, sentido Belo Horizonte da via.

O motorista do caminhão foi socorrido com ferimentos leves. Com o tombamento, parte da carga de papel ficou espalhada na pista.

A faixa da esquerda nos dois sentidos está interditada para a atuação das equipes da concessionária. O trânsito flui pela faixa da direita.



No momento, há uma fila de 500 metros.

Reportagem em atualização