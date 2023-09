Caso Evellyn: mulheres foram mortas por expor suspeito de homicídio

432

Katlyn Oliveira, de 32 anos, foi assassinada por ter exposto o suposto mandante do homicídio de seu namorado, no início de 2022 (foto: Redes Sociais / Reprodução) Katlyn Oliveira, de 32 anos, foi assassinada por ter exposto o suposto mandante do homicídio de seu namorado, no início de 2022, no Bairro Estrela Dalva, em Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, informou a Polícia Militar nesta terça-feira(12/9). Nahelton Junio tinha 25 anos quando foi executado por três homens. Pelas redes sociais, a mulher afirmava que Max Soares da Silva, de 37 anos, teria sido o responsável pela morte do companheiro.

Nesta terça-feira, Max foi preso em São Paulo. A detenção aconteceu em decorrência de um mandado em aberto pelo homicídio de Katlyn e da amiga dela, Ana Raquel de Brito, de 32 anos, e pelo sequestro de Evellyn Jasmim Machado Acácio, de 8 anos, em Sabará, também na Grande BH. O grupo estava em um salão de beleza quando sofreu uma emboscada.





Nas postagens, ela expôs os homens que seriam os responsáveis pela morte de Nahelton, tratado por ela como “Junim”. Conforme Katlyn, o crime teria acontecido a mando de Max, pelo simples fato dela ter começado um novo relacionamento.





“Olha então Max, deixa eu te falar aqui. Quer dizer então que eu sou louca, que eu ando manipulando e que eu ando inventando tudo o que eu estou falando. Engraçado, que quando foi para você soltar a lei da sua quebrada, que todo mundo sabe né, os prints aí da quebrada, que ex de va******* não podia envolver com outro”, escreveu ela.





Ao longo dos posts, Katlyn afirmou que tinham pessoas dizendo que o motivo da morte era outra e que, na verdade, o crime foi cometido após o companheiro dela ameaçar Max.





“Mano, não adianta tentar limpar a imagem do Max. Ele matou o Junim no oportunismo, com recalque, esse bandido de me***, pilantra, fazedor de casinha, fanfarrão. Matar na covardia é fácil quero ver pegar no problema. Vive glorificando que viajou quilômetros para matar. É muito fácil pegar um trabalhador, pai de família”, afirmou.

Fim de relacionamento

Além de expor os homens que estariam envolvidos no assassinato de seu namorado, Katlyn também apontou desavenças que tinha com o ex-marido, Sildirley Silva Acacio Machado - que está detido na Penitenciária de Francisco de Sá, no Norte de Minas.





“Pergunto todos os dias a Deus, por quê? Por que permitiu esses covardes, que são acostumados a fazer covardia com os outros? Como Deus deixou eles tocarem na sua vida, um menino tão “pureza” que não tinha coragem de fazer mal a ninguém? Muito pelo contrário, só ajuda. Prova disso que foi morto ao sair de casa para ajudar a um falso amigo. Deus, por quê? Têm coisas que aqui na Terra a gente nunca vai conseguir entender”, escreveu.





Em outra publicação, Katlin mostrou prints da conversa com o pai de Evelyn, em que o homem a “autoriza” a se relacionar com outras pessoas.





“Ele sempre deixou claro que eu tinha o direito de viver a minha vida. Ele dizia que tinha ciência que ele deu ‘mole’ comigo e tudo que ele tinha feito: as traições com mulheres da rua, com ex dele, com minhas falsas amigas, parentes, e etc.”

Homicídio de Ketlyn

No dia 22 de junho deste ano, Ketlyn e a filha sofreram uma emboscada em um salão de beleza, no Bairro Geraldo Carneiro, em Sabará, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. Além da mulher, a amiga dela, e proprietária do estabelecimento, também morreu. Evellyn Jasmim Machado Acácio, de 8 anos, filha de Katlyn, está desaparecida desde o dia do crime.





Imagens de uma câmera de segurança da região flagraram o momento em que Katlyn é vista correndo no meio da rua. Ela é interceptada por um carro e, em seguida, disparos são feitos em sua direção. O corpo dela foi encontrado no Bairro Nações Unidas, também em Sabará.





O corpo de Ana Raquel, amiga de Katlyn e proprietária do salão, foi encontrado dentro de um carro na BR-040, próximo ao Bairro Morada Nova, em Contagem, também na Grande BH.